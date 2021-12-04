حساب المواطن توقيت نزول الدفعة 49 لشهر ديسمبر للمستفيدين

حساب المواطن توقيت نزول الدفعة 49، نظراً لاقتراب موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن والذي اعتاد المستفيدين من وقت اعتماده على نزول الدفعات المستحقة في حسابهم في يوم عشرة من الشهر الجديد، بدأ الاستعلام والاستفسار يزيد حول توقيت نزول الدفعة 49 من حساب المواطن لشهر ديسمبر والتي من المتوقع أننا يفصلنا عن موعد إيداع حساب المواطن في الحسابات الخاصة بالمستفيدين مدة أقصاها أسبوع، حيث من المقرر أن يتم صرف الدفعة 49 يوم 9 ديسمبر المقبل الموافق هجريا 5 جمادى الأول، وذلك يرجع لأن يوم 10 من شهر ديسمبر يحل عطلة رسمية مما جعل إدارة البرنامج تعلن أن موعد إيداع الدفعة الجديدة في الحسابات البنكية للمستحقين سوف تكون سابقة للموعد المحدد لصرف الدفعات بيوم .

حساب المواطن الدفعة 49

وينتظر السعوديين المعتمدين على دعم حساب المواطن المقدم من الحكومة بالمملكة لدعم الفئات الأكثر احتياج وذات دخل ضئيل إيداع الدفعة الجديدة في حساباتهم المصرفية، حيث حدد برنامج حساب المواطن منذ بداية تطبيقه موعد يوم 10 من كل شهر جديد لنزول الدفعة في حساب المواطنين، منا جعل منه واحد من أهم برامج الدعم المقدمة في البلاد والتي تهدف لرفع أعباء غلاء المعيشة عن المواطنين من أجل تحمل حركة التوسعات والنهضة التي تسعى الحكومة السعودية الرشيدة لتحقيقها، وعلى ذلك فعلى جميع المواطنين المستحقين الدخول على موقع حساب المواطن يوم 9 ديسمبر عن نزول الدفعة 49 في حساباتهم .

الاستعلام نزول الدفعة 49 في حساب المواطن برقم الهوية

ونعرض اليوم كيفية الاستعلام برقم الهوية عن نزول المبالغ المستحقة في حساب المواطن الخاص بهم، حيث يمكن الاستعلام بشكل سريع ومتابعة إيداع الدفعة الجديدة إليكترونيا، وذلك من خلال الموقع الرئيسي لبرنامج الدعم السعودي حساب المواطن الذي يشمل كل ما يتعلق باستفسارات المواطنين عن حساب المواطن، خطوات الاستعلام .

يقوم المستفيد بتسجيل الدخول على رابط موقع حساب المواطن.

يتم تسجيل الدخول على الحساب الخاص بالمستفيد بكتابة جميع بيانات الحساب من اسم وكلمة مرور ورقم الهوية ورمز التحقق.

بعد فتح الحساب يتم اختيار كلمة استعلام سوف تظهر جميع بيانات حساب المستفيد على برنامج حساب المواطن