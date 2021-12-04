نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شغال تقديم قوات أمن الحج والعمرة فتح باب القبول على رتبة جندي عبر أبشر توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم قوات أمن الحج والعمرة من أهم الروابط التي كثر عنها البحث من خلال محرك البحث جوجل، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، عن فتح باب القبول والتسجيل على وظائف الأمن العام للوظائف الخاصة على رتبة جندي، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة، من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية الشؤون العسكرية، وسوف يتم التقديم والتسجيل إلكترونياً عن طريق رابط أبشر توظيف، وسوف تتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على الشروط والضوابط الموضوعة، وبعد اجتياز كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، سوف نتعرف على وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ورابط التقديم وما هي الشروط المطلوبة وموعد التقديم.

رابط تقديم قوات أمن الحج والعمرة

يتم التسجيل عبر رابط أبشر توظيف، ويتم التسجيل إلكترونياً عبر رابط jobs.moi.gov.sa، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط أبشر توظيف الإلكتروني الرسمي.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ملء استمارة التسجيل الإلكترونية بشكل صحيح ودون أخطاء.

النقر على إرسال ثم الضغط على حفظ.

الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل

حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده خارج المملكة أثناء خدمة وطنه.

حسن السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد عين في أي وظيفة عسكرية أو يكون قد تم فصله من أي وظيفة عسكرية.

تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

عدم الزواج من غير سعودية.

اجتياز المتقدم كافة اختبارات وإجراءات القبول.

معادلة ومصادقة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

موعد التسجيل

ازداد البحث عن موعد التسجيل وعن رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، والتقديم متاح من يوم الاثنين بتاريخ 29\04\1443وينتهي يوم السبت بتاريخ 05\05\1443.

تعليمات هامة

عند ملء استمارة التقديم يتم مراعاة الدقة وإرفاق كافة المستندات اللازمة، كما يجب التسجيل في المواعيد المحددة ولن ينظر إلى طلبات التسجيل بعد هذا الموعد، صحة البيانات الموجودة في استمارة التقديم الالكترونية مسؤولية مقدم الطلب، الاحتفاظ بنسخة من طلب التقديم للاحتياج إليه لاحقاً، اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في حالة القبول المبدئي وعند إجراء المقابلة الشخصية، القبول المبدئي ليس توظيف بل يتبعه إجراءات واختبارات لا بد من اجتيازها.

نبذة عن قوات أمن الحج والعمرة

القوات الخاصة بأمن الحج والعمرة هي قوات تابعة لوزارة الداخلية مقرها في مكة المكرمة، مهمتها خدمة قاصدي المشاعر المقدسة، ومهمتها تنظيمية وأمنية وتم تأسيسها عام 2013، وتساعدها وزارة الدفاع والحرس الوطني، بالإضافة إلى المخابرات العامة، ومهمتها وضع الخطط اللزمة للحفاظ على قاصدي المشاعر المقدسة وتنظيم الأعداد الكبيرة، والسيطرة على جميع المنافذ المؤدية إلى مكة لمنع تسلل غير النظاميين، ومهمتها أيضاً الإرشاد والتوجيه ومساعدة كبار السن والمرضى ومن يحتاج إلى مساعدة.