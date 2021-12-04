نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 لحملة الثانوية وما يعادلها رابط أبشر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، بعد أن أعلنت القوات الخاصة عن فتح باب التسجيل بالأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، على رتبة جندي وفق الشروط والضوابط الموضوعة، وسيتم انتقاء واختيار المتقدمين وفق الضوابط والشروط، ووفق اجتياز الاختبار والإجراءات الأخرى واجتياز المقابلة الشخصية.

والتقديم متاح إلكترونياً عبر رابط أبشر توظيف، وذلك عن طريق ملء استمارة التقديم الإلكترونية، ويشترط فيمن يرغب في التقديم بعض الشروط، كأن يكون سعودي الجنسية وحسن السير والسلوك، وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة، وغير ذلك من الشروط التي سوف نتعرف عليها لاحقاً، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، سوف نتعرف على رابط التقديم وما هي الشروط المطلوبة وموعد التقديم.

رابط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

التقديم من خلال رابط أبشر توظيف، وسوف يكون التسجيل إلكترونياً باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط أبشر توظيف.

ملء كافة البيانات المطلوبة والنقر على “تسجيل الدخول.

تعبئة كافة الحقول بدقة وبشكل صحيح.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة ثم النقر على حفظ الطلب ثم إرسال.

شروط القبول

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية باستثناء من نشأ مع والده خارج المملكة بسبب خدمته للبلاد.

حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

حسن السير والسلوك وطيب السمعة وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانه.

ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أي وظيفة عسكرية.

تناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

اجتياز المتقدم لكافة اجراءات واختبارات القبول.

الشهادات الصادرة من خارج المملكة يتم معادلتها من وزارة التعليم والتصديق عليها.

يجب تعبئة الحقول الموجودة بدقة ودون أخطاء حتى يتم قبول الطلب.

موعد التقديم

التقديم متاح من يوم السبت بتاريخ 29\04\1443 الموافق 04\12\2021، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 05\05\1443 الموافق 09\12\2021.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وتعليمات هامة

يجب ملء كافة الحقول بعناية شديدة وبدقة وإرفاق كافة المستندات اللازمة.

صحة البيانات المرفقة مسؤولية مقدم الطلب لذلك يجب مراعاة الدقة وسوف يتم استبعاد جميع الطلبات غير مستوفية الشروط.

في حالة القبول يكون قبول أولى يستلزم اجراءات اخرى حتى يتم القبول النهائي.

التسجيل في المواعيد المحددة.

مهمة قوات أمن الحج والعمرة

هي قوات تابعة لوزارة الداخلية مقرها في مكة المكرمة، تقوم على حفظ الأمن والسلامة لقاصدي المشاعر المقدسة، ودورها تنظيمي أمني لتسهيل الحج ورفع العقبات أمام الحجاج والمعتمرين، وتم تأسيسها في عام 2013 ومهمتها وضع الخطط اللازمة للحفاظ على قاصدي المشاعر المقدسة، ومساعدة كبار السن والمرضى وغيرهم ممن يحتاجون إلى مساعدة، كما تهتم بإحكام السيطرة على المنافذ المؤدية إلى الأماكن المقدسة من غير النظاميين.