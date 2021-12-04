نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر fast رابط وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 وزارة الداخلية التسجيل عبر أبشر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ويأتي هذا الإعلان ضمن حرص الوزارة على تنفيذ خطة الدولة في توفير الوظائف للسعوديين ممن ينطبق عليهم الشروط للقبول، واستكمالاً لرؤية 2030 التي تسير عليها المملكة في التطوير والتحديث، لذلك تم فتح التقديم على الوظائف المطلوبة على أن يكون التسجيل إلكتروني وهذا ما سوف نعرضه عليكم خلال السطور التالية.

رابط التسجيل على وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

الدخول على منصة أبشر توظيف “jobs.sa“.

اختيار الوظائف المطلوب.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

كتابة بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

أبشر توظيف

من أهم المنصات التي توفر الوظائف الحكومية والعسكرية، كما يتم من خلالها الإعلان عن نتائج القبول لهذه الوظائف، ويعتمد علي هذه المنصة الكثيرين من الراغبين في الالتحاق بالوظائف التي يتم الإعلان عنها، وذلك طبقاً للشروط والمؤهلات المطلوبة.

موعد التسجيل

يبدأ التسجيل على وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، من يوم السبت الموافق 29 ربيع الأخر 1443 الموافق 4 ديسمبر 2021، ويستمر التقديم حتي يوم الخميس الموافق 5 جمادي الأول 1443 الموافق 9 ديسمبر 2021.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثني من ذلك من نشأ مع والدية خارج المملكة لخدمة البلاد. لابد أن يكون المتقدم حسن السير والسمعة وألا يكون محكوم عليه بقضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. في حالة حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة أن يقدم معادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية. ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية. تناسب طول المتقدم مع الوزن حسب ما نصت عليه اللائحة الطبية. اجتياز الفحص الطبي والاختبارات المقررة للقبول والمقابلة الشخصية. ألا يكون قد سبق للمتقدم العمل بأي من الوظائف العسكرية. تسجيل البيانات صحيحة وكاملة بحيث أنه في حالة وجود اختلاف في البيانات سيتم استبعاد المتقدم.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

تهتم بالعمل على تنظيم أداء العمرة والحج، مع الحفاظ على الأماكن المقدسة ومساعدة الحجيج، مراقبة مداخل ومخارج الأماكن المقدسة ومنع حدوث مخالفات خلال أداء المناسك، فمع عودة موسم العمرة وفتحها للعديد من الدول واستعداداً لموسم الحج القادم، بعد أن كان الإغلاق سيد الموقف بسبب فيروس كورونا والتخوف من انتشار العدوي بين زوار بيت الله الحرام، لهذا كانت الإجراءات الوقائية التي تم تفعيلها بالحرمين المكي والنبوي هي السبيل للحفاظ على سلامة الجميع، وحتي يتم تنفيذ هذه الإجراءات والحفاظ على أمن وسلامة الحجاج والأماكن المقدسة كان لا بد من توفير الأفراد القائمين على ذلك.

مع بدء عمليات التسجيل على وظيفة جندي رجال للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

تلاحظ زيادة في عمليات البحث عن الرابط المباشر للتسجيل وطريقة الدخول عليه.

وذلك نظراً للمميزات التي سيحصل عليها المقبولين على هذه الوظيفة.

وقد أوضحنا تفاصيل الموضوع والرابط الرسمي والدخول عليه بالخطوات خلال السطور السابقة، ضمن حرص موقعنا المتميز “ثقفني” في عرض المعلومات كاملة وصحيحة لمتابعينا الكرام.