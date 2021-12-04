نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية و حاسبة التمويل الشخصي في المقال التالي
استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية، احد الخدمات التي يبحث عنها الكثيرين من مستفيدي مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر بنك الراجحي من اهم البنوك داخل المملكة لما يقدمه من خدمات عديده ومميزه، بل ويعتبر البنك من أوائل البنوك التي تم أنشاؤها في الأراضي السعودية حيث انشأ في عام 1953 ميلادي، وهناك قروض مصرف الراجحي المختلفة التي تقدم باجرائات بسيطه وفتره سداد كبيره، ولهذا نجد ان الكثيرين من عملاء البنك يرغبون في معرفة استعلام قرض الراجحي برقم الهوية من اجل التعرف على أنواع القروض والخدمات المختلفة للبنك، حيث من خلال الاستعلام عن قرض الراجحي يمكن التعرف على كل خدمات البنك دون الذهاب إلى أي من فروع البنك.
استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية
من ضمن التمويلات التي يقدمها بنك الراجحي هو تمويل شخصى بدون تحويل راتب وهو من القروض التي عليها إقبال شديد سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين، وهناك أيضا اعفاء مصرف الراجحي وهو أيضا من الخدمات المميزة، ولهذا نجد عن استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية من الأمور الهامة جدا لدى عملاء البنك أو من يرغب في فتح حساب بنك الراجحي، وهناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل الاستعلام عن قروض الراجحي وسوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة.
خطوات الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية
- عليك أولا بالدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي الإلكتروني.
- قم بعدها بإدراج نسخة مصورة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد السعوديين أو صورة الإقامة للمقيمين في الأراضي السعودية.
- تقديم صورة من المؤهل الدراسي.
- قم بإضافة خطاب من مقر العمل من اجل الراتب الشهري والمسمى الوظيفي.
- بعدها سيقوم بنك الراجحي بعرض المعلومات المقدمة حول أنواع القروض للتمكن من الاستفسار عنها.
- معرفة استخدام الحاسبة للتعرف على قرض الراجحي وجميع الأقساط.
حاسبة التمويل الشخصي مصرف الراجحي
- أي عميل لبنك الراجحي من حقه التعرف على قيمة التمويل أو القسط الشهرى من مصرف الراجحي، من خلال رابط تمويل الراجحي بالمملكة.
- بعدها يقوم المستفيد بتحديد القطاع الذي يعمل فيه سواء قطاع عام أو خاص.
- اكتب إجمالي الراتب الخاص بك، وكتابة أي مبلغ يتم دفعه في أماكن اخرى شهريا.
- اكتب السن الخاص بك.
- اختار المدة التي تريد بها تسديد الأقساط، ثم انقر على حساب التمويل.
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