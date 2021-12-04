نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز حجر مؤسسي الخطوط السعودية الجوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد عن طريقة حجز حجر مؤسسي الخطوط السعودية بعد أن أقرت المملكة العربية السعودية الحجر المؤسسي للمسافرين والوافدين إلي أراضيها، حيث قد قامت المملكة بوضع عدد من الإجراءات والشروط للحد من أنتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين والوافدين إليها من أجل أداء مناسك العمرة أو السياحة أو قضاء عطلة، حيث قد حددت أيضًا الفئات المسموح لها بالدخول إلي أراضيها، وكشفت عن باقات الحجر المؤسسي، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي كيفية حجز باقات الحجر المؤسسي ومعرفة أسعارها بجانب معرفة شروط دخول المملكة.

الحجر الصحي المؤسسي

يقصد بالحجر الصحي المؤسسي هو استضافة الأفراد الوافدين والمسافرين إلي المملكة السعودية عبر الخطوط الجوية في مقرات محددة لحجرهم صحيًا علي نقتهم الخاصة، وذلك من أجل تقييد حركة المصابين بفيروس كورونا وسلالته الجديدة المتحورة من الانتشار بين مواطني المملكة، لذلك يسعى جميع الوافدين للقيام بإجراء حجز حجر مؤسسي الخطوط السعودية والذي يستمر لمدة سبعة أيام متواصلة منذ دخول الوافد للمملكة، ويتم الحجز هذه الباقات من خلال الاتصال بالأرقام المُخصصة للفنادق المعتمدة للحجز، أو من خلال التواصل مع وكلاء السفر، أو عبر البريد الإلكتروني لإدارة الجوازات، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي جميع المعلومات المتعلقة بالحجر للقادمين ومعرفة أسعار الباقات.

حجز حجر مؤسسي الخطوط السعودية

يمكن لجميع الراغبين في دخول أراضي السعودية حجز الطيران السعودي باقة حجر مؤسسي من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص لهذه الخدمة، وفيما يلي سوف نتعرف حجز طيران مصحوبٍ بالحجر المؤسسي الخطوط السعودية الجوية.

في البداية يجب الدخول علي رابط موقع Holidaysbysaudia.com لحجز باقات الحجر المؤسسي الطيران السعودي.

قم بالضغط على باقة (أرغب بحجز طيران مع باقة الحجر المؤسسي).

يجب تحديد تفاصيل الرحلة ذهاب فقط، أم ذهاب وعودة.

حدد الوجهة المراد السفر منها وإليها.

قم بتحديد تاريخ المغادرة.

حدد تاريخ العودة.

قم بتحديد عدد الغرف المراد حجزها.

اختر درجة السفر من بين الخيارات المتاحة ( الدرجة الاقتصادية، درجة رجال الأعمال، الدرجة الأولي ).

اضغط على أيقونة (بحث).

بعد ذلك سوف تظهر التفاصيل الخاصة بالحجز للحجر المؤسسي عبر الطيران السعودي.

قم باختيار الفندق التي تود الحجر المؤسسي به.

وأخيرًا قم باتباع كافة التعليمات المرفقة للحجز حتي إتمام الخدمة بنجاح. ويمكنك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز بكل سهولة عبر منصة الخدمات الإلكترونية إنجاز، وذلك في حالة الرغبة إلي السفر للسعودية من أجل الزيارة أو العمل.

شروط حجز باقات الحجر المؤسسي السعودي

توجد مجموعة من الشروط للحجز في فنادق الحجر المؤسسي للقادمين، وقد تختلف هذه الشروط من فندق إلى آخر، وإليكم أبرز هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يملك الوافد رمز سجل صالح للاستخدام، وحجز صالح، وذلك من خلال حجزه لتذكره الطيران على متن الخطوط الجوية السعودية.

ضرورة أن يتحقق المسافر من أهليته للسفر من قبل البلدان المعنية، ثم عليه أن يحصل على التصاريح والإذن المطلوب لدخول الدولة.

يجب علي الوافد التحقق من معلومات واشتراطات السفر من مصادر رسمية وبشكل دوري. حيث يجب أن تخضع هذه للاشتراطات للتحديث بصورة مستمرة وبدون إشعارات مسبقة.

حصول الضيوف على فحصين اثنين لكوفيد ١٩ ساري الصلاحية ومراعاة أن يتماشى مع الطعومات المعتمدة في السعودية عند الوصول وقبل المغادرة. يجب التأكد من قراءة وفهم جميع الشروط والأحكام والإجراءات المرتبطة بباقات الحجر المؤسسي قبل الحصول عليها، إذ تعتبر هذه الباقات غير قابلة للاسترداد.