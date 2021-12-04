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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز حجر مؤسسي الخطوط السعودية الجوية 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتساءل العديد عن طريقة حجز حجر مؤسسي الخطوط السعودية بعد أن أقرت المملكة العربية السعودية الحجر المؤسسي للمسافرين والوافدين إلي أراضيها، حيث قد قامت المملكة بوضع عدد من الإجراءات والشروط للحد من أنتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين والوافدين إليها من أجل أداء مناسك العمرة أو السياحة أو قضاء عطلة، حيث قد حددت أيضًا الفئات المسموح لها بالدخول إلي أراضيها، وكشفت عن باقات الحجر المؤسسي، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي كيفية حجز باقات الحجر المؤسسي ومعرفة أسعارها بجانب معرفة شروط دخول المملكة.
الحجر الصحي المؤسسي
يقصد بالحجر الصحي المؤسسي هو استضافة الأفراد الوافدين والمسافرين إلي المملكة السعودية عبر الخطوط الجوية في مقرات محددة لحجرهم صحيًا علي نقتهم الخاصة، وذلك من أجل تقييد حركة المصابين بفيروس كورونا وسلالته الجديدة المتحورة من الانتشار بين مواطني المملكة، لذلك يسعى جميع الوافدين للقيام بإجراء حجز حجر مؤسسي الخطوط السعودية والذي يستمر لمدة سبعة أيام متواصلة منذ دخول الوافد للمملكة، ويتم الحجز هذه الباقات من خلال الاتصال بالأرقام المُخصصة للفنادق المعتمدة للحجز، أو من خلال التواصل مع وكلاء السفر، أو عبر البريد الإلكتروني لإدارة الجوازات، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي جميع المعلومات المتعلقة بالحجر للقادمين ومعرفة أسعار الباقات.
حجز حجر مؤسسي الخطوط السعودية
يمكن لجميع الراغبين في دخول أراضي السعودية حجز الطيران السعودي باقة حجر مؤسسي من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص لهذه الخدمة، وفيما يلي سوف نتعرف حجز طيران مصحوبٍ بالحجر المؤسسي الخطوط السعودية الجوية.
- في البداية يجب الدخول علي رابط موقع Holidaysbysaudia.com لحجز باقات الحجر المؤسسي الطيران السعودي.
- قم بالضغط على باقة (أرغب بحجز طيران مع باقة الحجر المؤسسي).
- يجب تحديد تفاصيل الرحلة ذهاب فقط، أم ذهاب وعودة.
- حدد الوجهة المراد السفر منها وإليها.
- قم بتحديد تاريخ المغادرة.
- حدد تاريخ العودة.
- قم بتحديد عدد الغرف المراد حجزها.
- اختر درجة السفر من بين الخيارات المتاحة ( الدرجة الاقتصادية، درجة رجال الأعمال، الدرجة الأولي ).
- اضغط على أيقونة (بحث).
- بعد ذلك سوف تظهر التفاصيل الخاصة بالحجز للحجر المؤسسي عبر الطيران السعودي.
- قم باختيار الفندق التي تود الحجر المؤسسي به.
- وأخيرًا قم باتباع كافة التعليمات المرفقة للحجز حتي إتمام الخدمة بنجاح.
ويمكنك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز بكل سهولة عبر منصة الخدمات الإلكترونية إنجاز، وذلك في حالة الرغبة إلي السفر للسعودية من أجل الزيارة أو العمل.
شروط حجز باقات الحجر المؤسسي السعودي
توجد مجموعة من الشروط للحجز في فنادق الحجر المؤسسي للقادمين، وقد تختلف هذه الشروط من فندق إلى آخر، وإليكم أبرز هذه الشروط كما يلي:
- يجب أن يملك الوافد رمز سجل صالح للاستخدام، وحجز صالح، وذلك من خلال حجزه لتذكره الطيران على متن الخطوط الجوية السعودية.
- ضرورة أن يتحقق المسافر من أهليته للسفر من قبل البلدان المعنية، ثم عليه أن يحصل على التصاريح والإذن المطلوب لدخول الدولة.
- يجب علي الوافد التحقق من معلومات واشتراطات السفر من مصادر رسمية وبشكل دوري. حيث يجب أن تخضع هذه للاشتراطات للتحديث بصورة مستمرة وبدون إشعارات مسبقة.
- حصول الضيوف على فحصين اثنين لكوفيد ١٩ ساري الصلاحية ومراعاة أن يتماشى مع الطعومات المعتمدة في السعودية عند الوصول وقبل المغادرة.
يجب التأكد من قراءة وفهم جميع الشروط والأحكام والإجراءات المرتبطة بباقات الحجر المؤسسي قبل الحصول عليها، إذ تعتبر هذه الباقات غير قابلة للاسترداد.
الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي
حددت هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي، وفي التالي سوف يتم عرض الفئات التي لن ينطبق عليها الحجر الصحي المؤسسي بالدولة.
- جميع المواطنـون والمواطنـات السعوديات.
- زوجـة المواطـن السعوديّ، وزوج المواطنـة، وأبنـاء وبنـات المواطنـة والعمالة المنزلية المرافقة.
- الأشخاص المحصنون بجرعتين من اللقاح المعتمد.
- مرافق المحصن (المواطن والمقيم) الذي يقل عمره عن 18 سنة.
- العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.
- من يحملون تأشيرة دبلوماســية والدبلوماســيون وعوائلهــم المقيميــن معهــم والعمالة المنزلية المرافقين لهم.
- الوفود الرسمية.
- كلّ من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.
- طواقم الملاحة الجوية.
- الحالات المستثناة حسب ما تراه الجهات المعنية.
أسعار باقات الحجر المؤسسي السعودية
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، بأنه سيتم السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول مختلفة وذلك بدون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها من أجل العزل الصحي، مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام إلي سبعة، ومع الإعلان عن هذا القرار، ازدادت عمليات البحث حول أسعار باقات الحجر المؤسسي في السعودية، وفيما يلي سوف نتعرف علي متوسط أسعار الباقات.
- أسعار باقات 3 نجوم للحجر المؤسسي: يصل متوسط سعرها إلى 3,000 ريال سعودي.
- سعر باقات 4 نجوم للحجر المؤسسي: يصل متوسط سعرها إلى 5,000 ريال سعودي.
- أسعار باقات 5 نجوم للحجر المؤسسي: يصل متوسط سعرها إلى 7,000 ريال سعوديّ.
وتختلف أسعار تلك الباقات باختلاف المدينة المقام بها الحجر الصحي المؤسسي، وقد يطلب الفندق مبلغ مالي من الضيف حين تسجيل الوصول كتأمين، وسيتم إرجاعه إلى الضيف في حالة عدم حدوث أي ضرر للغرفة عند تسجيل المغادرة.
اللقاحات المعتمدة في السعودية
اعتمدت وزارة الصحة السعودية أربعة لقاحات واقية ضد فيروس كورونا وسلالاته من أجل الدخول لدولة المملكة أو خارجها، والتي يتم على أساسها إعفاء القادمين من الخضوع للجر الصحي، وجاءت وأسماء هذه اللقاحات كالتالي:
|اللقاح
|الجرعة
|جونسون آند جونسون
|جرعة واحدة
|لقاح موديرنا
|جرعتين
|لقاح بيونتك- فايزر
|جرعتين
|لقاح أكسفورد- أسترازينيكا
|جرعتين
شروط حجز الفندق لباقات الحجر المؤسسي
بعد معرفة طريقة حجز حجر مؤسسي الخطوط السعودية الجوية، سوف نتعرف علي شروط حجوزات الفنادق لباقات الحجر المؤسسي السعودي، حيث توجد مجموعة من الشروط المتعلقة بالحجوزات الفندقية الخاصة بباقات الحجر المؤسسي الصحي للمسافرين على متن الخطوط الجوية السعودية والتي تتمثل بـ:
- قد يطلب الفندق مبلغاً ماليًا من الضيوف عندَ وصولهم وهوَ بمثابة تأمين يتمّ استرجاعه للضيف إن لم تتعرض الغرفة التي يقيم فيها لأي ضرر ناتج منه.
- يمكن للأطفال دون ست سنوات الاستفادة من الإقامة والوجبات المجانية عند مشاركتهم السرير مع والديهم، وذلكَ في الحالات التي لا يتواجد فيها ما يزيد عن طفلين في الغرفة المزدوجة.
- يستطيع الأطفال من سن السابعة حتى الثانية عشر مشاركة السرير مع والديهم، ويترتب عليه حصول هذا الشخص على ثلاث وجبات.
- جميع الباقات في مختلف الفنادق المعتمدة للحجر الصحي المؤسسي في السعودية شاملة للوجبات الثلاث؛ الإفطار والغداء والعشاء.
- قد تتواجد بعض الفروق في تفاصيل الخدمات والأسعار بين الفنادق المعتمدة للحجر.
ويمكنك الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة بكل سهولة ويسر وبدون الحاجة إلي التوجه لمقرات الوزارة وبذل الجهد.
شروط دخول المملكة العربية السعودية
حددت وزارة الداخلية السعودية عدداً من الشروط الواجب توافرها في المواطنين المسموح لهم بالدخول مباشرة إلى الأراضي السعودية، بعد فتح خطوط الطيران الجوية مرة أخري بين السعودية وعدة دول حيث عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا وذلك بدءاً من الأربعاء الماضي، وفيما يلي سوف نتعرف علي شروط دخول الأراضي السعودية.
- يجب أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على الوافد لمدة 5 أيام فقط بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، واستمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الشأن.
- يشترط أن يكون القادم إلى المملكة قد تلقى لقاح فيروس كورونا جرعتين من قبل وصوله.
- يجب على القادمين الالتزام بأوقات فحص كورونا بناءً على ما يظهر لهم في تطبيق “توكلنا” في خدمة التسلسل الزمني وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.
- يشترط خضوع القادم للمملكة لِفحصين كوفيد 19 خلال فترة الحجر المؤسسي، على أن يتم إنهاء الحجر وَالخروج منه في اليوم السابع في حالة ظهور نتائج الفحص سلبية.
ويمكن للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الهوية أو رقم الإقامة، وذلك التعرف علي أفضل شركات التأمين الطبي الموجودة.
وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم كيفية حجز حجر مؤسسي الخطوط السعودية الجوية، بالإضافة إلي معرفة شروط حجز باقات الحجر المؤسسي ومعرفة أسعار باقات الحجر المؤسسي بالمملكة والعرف علي متوسط أسعار حجز الفنادق.
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