نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض أهل بنك التسليف الخطوات وأهم الشروط والأوراق المطلوبة والفئات المستهدفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض أهل من بنك التسليف والتنمية السعودي، ازدادت الأسئلة والاستفسارات علي قرض أهل المقدم من بنك التسليف في المملكة العربية السعودية. حيث يعمل هذا القرض علي تقديم الفرصة للشباب كما يساعد أصحاب الأفكار للمشروعات الصغيرة علي تحقيق حلمهم، كما يعمل علي دعم المواطنين. ومحاولة لتلبية احتياجاتهم المختلفة، فهناك العديد من الأسر التي لا يمكنها دخلها لمواجهة احتياجاتهم الأساسية واليومية، وظروفها المعيشية، لذلك قدمت الدولة هذا القرض في محاولة منها لمساعدة هذه الأسر وكذلك تقديم يد العون لهم. كمايقدم هذا القرض تحت أمر من قبل خادم الحرمين الشريفين، وكذلك بمساعدة وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وبعض البنوك الوطنية والاستثمارية. كما تم التعميم للمبادرة لجعلها تتمكن من خدمة قطاع كبير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية .

قرض أهل بنك التسليف

بالتعاون مع بنك التنمية والائتمان السعودي قد تم فتح باب التقديم علي قرض ” أهل “. وهو يهدف إلي مساعدة المواطنين في المملكة علي تخطي المشكلة الاقتصادية الموجودة بالعالم أجمع وليس علي نطاق السعودية فقط. ومساعدة الشباب في تحقيق أحلامهم في تمليك المشاريع الصغيرة، وهو قرض مالي يصل حوالي إلي 60 ألف ريال سعودي تم طرحهم من قبل بنك التنمية، لمساعدة المواطنون والشباب في امتلاك المشاريع الصغيرة، أو حتي المتوسطة منها وأيضا خدمة إعفاء بنك التسليف

الخطوات وطريقة التقديم للحصول علي قرض ” أهل “

سوف نقوم بتوضيح لكم الخطوات و أسهل طريقة للتقديم للحصول علي قرض أهل المقدم من بنك التسليف والتنمية بالمملكة العربية السعودية :

أولا سوف يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلي الرابط الرسمي الخاص ببنك التنمية والائتمان السعودي. ثم يقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة للتسجيل مثل الاسم و السن و الحالة الاجتماعية والمؤهلات الدراسية وغيرهم . وبعدها يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية الشخصية الخاصة به . ويجب أن يقوم المواطن بإرسال جميع الأوراق والملفات المطلوبة للتقديم في شكل “PDF” ثم يقم برفعه أيضا علي الرابط . وعند الانتهاء من جميع الخطوات السابقة يقوم بالضغط علي كلمة تم . ويقوم المواطن بتسجيل رقم هاتف خاص به للتواصل معه إذا تمت الموافقة .

الشروط المطلوبة للحصول علي قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

لقد قام بنك التنمية بوضع عدد من الشروط ليتم الموافقة علي طلب الحصول علي قرض، وأهم هذه الشروط هي :

الفئات المستهدفة من قرض أهل

يتميز قرض أهل بالكثير من المميزات التي يتم منحها للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه المميزات هي وصول مدة سداد هذا القرض حتي خمس سنوات، كما إنه ليس لديه أي فوائد، ولا يشترط دفع أي رسوم، والفئات المستهدفة من هذا القرض هما:

المطلقات

الأرامل

المرأة التي تم هجرها من قبل زوجها

المتقاعدين

الموظفين داخل القطاع الخاص

الموظفين داخل القطاع العام.

أهم المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض أهل

كما هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة للحصول على القرض من قبل البنك. ويمكننا عرض هذه الأوراق كما يلي:

بطاقة الهوية الوطنية للعميل

رقم الآيبان البنكي الخاص بالعميل

العنوان الوطني للعميل

وكذلك رقم الهاتف الخاص به.

خدمات أخري يقدمها بنك التسليف عبر الموقع الإلكتروني

يوفر بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات المميزة والمختلفة لعملائه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به. حيث يسعي دائماً بنك التسليف من أجل توفير الوقت وكذلك الجهد لعملائه. ويمكننا ذكر أهم الخدمات التي يقدمها عبر الموقع كما يلي: