أسعار تذاكر الفورمولا 1443 | سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1

اسعار تذاكر الفورمولا نعرضها بالتفصيل، حيث تهتم المملكة العربية السعودية بإقامة المسابقات المتنوعة، حيث أنها تعمل على إسعاد المواطنين، ويقوموا بالاشتراك فيها ومتابعتها والربح أيضا من خلالها، كما أن المشتركين في هذه المسابقات يحظوا بشهرة كبيرة ويستمتعوا خلالها، وتعد سباقات الفورمولا واحدة من هذه المسابقات والتي تكون مخصصة للسيارات، تقام الفومورلا مرتين في العام، مرة للمتسابقين والأخرى لصانعي السيارات، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، نظرا لأنها من أهم السباقات التي تقام في السعودية، وسيكون بها الكثير من الحفلات الغنائية.

أسعار تذاكر الفورمولا

يبحث الكثير من مهتمي مسابقات السيارات على أسعار تذاكر الفورمولا حيث أنه يوجد الكثير من محبي هذا النوع مسابقات فورمولا ، وتختص المسابقة بالعربيات والتي هى محل اهتمام الكثير من الشباب ويقوموا متابعتها باستمرار، كما أن الفورمولا ستشهد الكثير من الحفلات خلال فترتها، بحضور الكثير من الفنانين والمطربين من جميع أنحاء العالم, وتبدأ من يوم 3 إلى يوم 5 ديسمبر، وتبلغ أسعار التذاكر كالآتي:

ا سعار تذاكر الفورمولا في المدرجات الوسطى يبلغ سعرها 455 ريال، وتذاكر المدرجات الرئيسية 433 ريال.

في المدرجات الوسطى يبلغ سعرها 455 ريال، وتذاكر المدرجات الرئيسية 433 ريال. هناك تذاكر الفورمولا يبلغ ثمنها 2070 ريال للجلوس في المدرجات الجنوبية، تتاح هذه التذكرة 3 أيام، بالإضافة إلى 3 تذاكر أخرى للحفلات الغنائية، ويمكن التواجد بهذه التذكرة في محيط البروميناد.

اسعار تذاكر الفورمولا في المدرجات المميزة نحو 2875 ريال، حيث أنها تقع فى وسط الحلبة، بالإضافة إلى 3 تذاكر أخرى للحفلات الغنائية، وتتميز أن بها مقاعد متميزة، ويمكن من خلالها الدخول إلى الفعاليات.

سعر تذاكر الفورمولا في الضيافة المميزة هو 13800 ريال، وأيضا الحصول على 3 تذاكر مخصصة للحفلات الغنائية، والجلوس في المدرجات الذهبية، ويمكنك من خلالها التقاط بعض الصور والحصول على الطعام والشراب خلال اليوم.

هناك تذكرة متميزة جدا يمكنك من خلالها الجلوس في مكان مميز تشاهد منه السباقات بمسافة قريبة، ويبلغ ثمنها 25 ألف ريال.

كيفية حجز تذاكر الفورمولا

تبدأ سباقات الفورمولا بداية من يوم 3 إلى 5 ديسمبر، ويمكنك حجز التذاكر من خلال موقع الفورمولا الإلكتروني واختار التذكرة التي ترغب بها، حيث أنه يوجد أكثر من تذكرة وكل منها يتميز بعدد من المميزات، فيجب اختيار التذكرة التي تناسبك، كما أنه يلزم الحجز في وقت سريع حيث أن عدد التذاكر محدود جدا، وذلك لتجنب التزاحم والالتزام بالتباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحة المتواجدين من الأوبئة أو تفشي الفيروس بينهم، ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء التواجد.