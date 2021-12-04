نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط ابشر توظيف للاستفادة بتقديم رتبة جندي للرجال ضمن قوات الحج والعمرة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قوات الحج والعمرة القبول والتسجيل، مع دخول فترة التقديم للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 في المملكة السعودية وذلك بعد أن نشرت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إعلان يفيد بوجود وظائف شاغرة برتبة جندي تم الإعلان عنها من الأمن العام والمقترحة لعنصر الرجال، أصبح البحث مستمراً حول رابط التقديم لقوات الحج والعمرة 1443، وأكدت الإدارة العامة الخاصة بالقبول ان منصة ابشر توظيف هي المكان الذي يتم فيه التقديم، وعليه، تم تحديد موعد للتسجيل على رابط أبشر توظيف نشاركه في الفقرة الآتية.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

قوات الحج والعمرة القبول والتسجيل، بعد انقطاع في فترات سابقة لم يتم الإعلان عن شواغر وظيفية ولكن، اليوم يجد المواطن السعودي فرصة مؤاتيه بالتزامن مع العودة للطاقة الاستيعابية الكاملة للحرمين لتقديم طلبه الخّاص للالتحاق بالوظيفة المرتبطة-برتبة جندي- وسيخضع طلبه للدراسة للنظر في دقة المؤهلات والمعايير المنصوص عليها ضمن لائحة التوظيف.

في تاريخ 2 ديسمبر الموافق بالهجري 26/4/1443، تم إصدار اعلان عن توافر وظائف محلية لقطاع قوات الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وقد تحددت الوظائف الشاغرة والتي اذيعت في التلفزيون الرسمي ومواقع التواصل للأمن العام، برتبة جندي للرجال- وتم التأكيد على استمرارية القبول والتسجيل على الوظائف الجديدة من خلال منصة ابشر توظيف، ويكون استقبال طلبات القبول ساري بدءا من يوم السبت الموافق 29/4/1443 وحتى يوم الخميس الموافق 5/5/1443

شروط القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

تم تحديد شروط قبول طلبات التقديم للوظائف العسكرية الخاصة لـ رتـبة جـندي على منصة ابشر توظيف السعودية، وهي الشروط التي أعلنتها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، المرفقة أدناه’

ان يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها

ان يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه اثناء خدمة الدولة خارج المملكة

تمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

ان لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

ان لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

شرط اجتياز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها

تعبئ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة

يذكر ان من بين مهام قوات الامن الخاصه للحج والعمرة هي الفرز الأمني على مداخل المسجد النبوي. والحفاظ على امن حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

ابشر توظيف يوفر الرابط كافة الإعلانات الخاصة بالوظائف العسكرية وهو المخصص للتقديم لرتبة جندي ضمن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.