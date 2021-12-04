نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن النتائج والمقررات والحالة الدراسية عبر توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن النتائج والمقررات والحالة الدراسية، فقد أعلن تطبيق توكلنا عن توفير خدمة إلكترونية جديدة تضاف الي الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتطبيق، وقد أشار التطبيق بأنه تم العمل علي توفير خدمة استعراض النتائج الدراسية من خلال التطبيق، وقد وضح التطبيق وصف الخدمة، بأنها خدمة إلكترونية تساعد علي عرض النتائج الدراسية الخاصة بالأبناء وعرض نتائج المقررات، والتعرف علي تفاصيل الحالة الصحية، علي أن يتم أداء هذه الخدمة من خلال التعاون مع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وقد أقر تطبيق توكلنا بأن هذه الخدمة توفر العديد من الوقت والجهد لجميع المستخدمين للتطبيق، بالإضافة الي العمل علي تزويد خدمات إلكترونية جديدة تضاف الي خصائص التطبيق، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتائج والمقررات والحالة الدراسية.

الاستعلام عن النتائج والمقررات والحالة الدراسية

وضح تطبيق توكلنا بأن تم الانتهاء من توفير خدمة الاستعلام عن النتائج والمقررات والحالة الدراسية من خلال خدمات التطبيق، وقد تم توفير هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة التعليم بالمملكة بحيث يتم عرض تفاصيل النتيجة علي جميع الطلاب أو الآباء أو الأمهات أو المتحصن، علي أن يتم الاستعلام عن الخدمة من خلال هذه الخطوات:

الدخول علي تطبيق توكلنا من أي جوال من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

من خلال الصفحة الرئيسية يقوم المستخدم باختيار تبويب “خدمات التعليم”.

ثم اختيار تبويب “النتائج الدراسية”.

يقوم بعد ذلك المستخدم بعرض ملخص الدرجات ثم اختيار أحد المستفيدين.

وأخيراً التعرف علي تفاصيل النتيجة الدراسية.

الدعم الفني بتطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا يعد من أهم التطبيقات الإلكترونية للعديد من المواطنين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، والذي يوفر عدد من الخدمات الإلكترونية تخص مجالات صحية ومجالات اجتماعية ومجالات عمل تخص التعليم لجميع الطلاب والطالبات السعوديين داخل المملكة، وقد تم تطوير خدمات تطبيق توكلنا بحيث يستطيع جميع أولياء الأمور تسجيل حساب خاص بهم من أجل الاستفادة من خدمات منصة مدرستي التعليمية للأبناء التابعين لهم.

ويوفر تطبيق توكلنا خدمة الاتصال بالرقم الموحد لتطبيق توكلنا من خلال هذا الرقم 8001289999 من أجل الاستفسار عن أي خدمات تخص المنصة.