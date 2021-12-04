خطوات حجز طيران مع حجر مؤسسي للوافدين للمملكة 1443

خطوات حجز طيران مع حجر مؤسسي، حيث تعتبر هذه الخدمات واحدة من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تم توفيرها من عدد من شركات الطيران بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تحديد فئة المسافرين جواً على الشركات الخاصة بالطيران السعودي، بحيث يمكن لجميع القادمين علي الأراضي السعودية حجز أي باقة من الباقات التي تم تحديدها من أجل الدخول بأي من الغرف المخصصة للحجر المؤسسي التي تكون معتمدة من الجهات المعنية، وتتنوع طريقة الحجز بالحجر المؤسسي وفق كل شركة طيران علي حده، حيث تتبع كل شركة طريقة خاصة وفق الباقة المحدد لها من جانب التعليمات الخاصة بالحجر المؤسسي، وسوف نوضح لكم طريقة حجز طيران مع حجر مؤسسي.

حجز طيران مع حجر مؤسسي

يتم العمل علي حجز طيران مع حجر مؤسسي بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الطيران، وتوفر هذه الخدمة الكثير من الوقت لجميع الأفراد من أجل إتمام إجراءات السفر بطريقة سريعة، علي أن يتم حجز الطيرات مع الحجر المؤسسي بهذه الخطوات:

يجب الدخول علي موقع الحجز الخاص بالطيرات التالي: منصة الحجز saudiaquarantine.

يتطلب أن يتم الضغط على تبويب “الحجز بالطيران مع الحجر المؤسسي”.

يجب أن يتم تسجيل التفاصيل الخاصة بالرحلة سواء كانت هذه الرحلة ذهاب فقط أو ذهاب وعودة.

يتطلب من المسافر أن يحدد المكان الذي سيسافر إليه والمكان القادم منه.

تسجيل تاريخ المغادرة والعودة.

يجب أن يتم تحديد العدد الخاص بالغرف التي سيتم حجزها.

تحديد الدرجة الخاصة بالسفر (الاقتصادية، رجال الأعمال، درجة أولى).

الضغط على تبويب “بحث”.

سوف تعرض المنصة جميع التفاصيل التي تخص حجز الحجر المؤسسي من خلال خدمات الطيران السعودي.

يجب أن يتم تحديد الفندق الذي يرغب كل شخص بالذهاب إليه للخضوع للحجر المؤسسي.

تسجيل باقي خطوات الحجر، وبذلك يكون قد تم التسجيل بنجاح.

باقات الحجر المؤسسي 1443

اعتمدت الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية عدد من الباقات التي تخص الحجر المؤسسي لجميع الضيوف القادمين علي الأراضي السعودية، حتي تتناسب مع جميع الإمكانيات التي تخص كل شخص علي حده، ومن هذه الباقات (باقة 3 نجوم، باقة 4 نجوم، باقة 5 نجوم) تختلف سعر كل باقة عن الأخري وإمكانيات كل باقة تختلف عن الأخري.