نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الحج والعمرة القبول والتسجيل 1443 قوات خاصة أمن الحج رابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسمح أبشر للتوظيف بالتقديم على وظيفة جندي ضمن قوات الحج والعمرة، حيث جاء إعلان من الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة بوزارة الداخلية عن وظائف خالية لرتبة جندي للرجال، وبإمكان حاملي الشهادة الثانوية بدء التقديم للوظيفة المتاحة عبر منصة أبشر بشكل إلكتروني حيث يبدأ التقديم للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بداية من يوم الاثنين 02/05/1443هـ الموافق 06/12/2021م وينتهي التقديم يوم السبت 07/05/1443هـ الموافق 11/12/2021م.

تستهدف وزارة الداخلية تعيين أكبر عدد لرتبة جندي في الوقت الحالي، بالتزامن مع العودة للطاقة الاستيعابية لزوار الحرمين الشريفين، ويتم اعتماد أبشر للتوظيف كمنصة يتم التقديم الوظيفي من خلالها إلكترونياً وأما المؤهلات المطلوبة فتكون الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.

قوات الحج والعمرة القبول والتسجيل

ويعد اجتياز المقابلة التي يتم ترتيبها مع المتقدم لقوات خاصة لأمن الحج والعمرة، شرطاً أساسي للقبول، كما يجب التحري في التزويد بوسائل الاتصالات مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، لمعرفة موعد المقابلة، مع الأخذ بالاعتبار ان الحضور للمقابلة والترشح الأولي، لا يقصد به ترشحه المؤكد في نهاية المطاف.

رابط تقديم وظائف الحج والعمرة

تم إطلاق رابط تقديم وظائف الحج والعمرة، وهو الرابط المخصص لـ أبشر للتوظيف” الذي يتيح جميع الوظائف المتعلقة بالشؤون العسكرية. وسوف يلبي مقدم الطلب استيفاء سلامة المعلومات المدخلة بأن لا تكون مضللة او غير دقيقة وإلا أستبعد. كما يعد اجتياز المقابلة شرطاً للالتحاق بالوظيفة والقبول بعد التسجيل المبدئي في نظام ابشر حكومة.