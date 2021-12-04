شروط تمويل مشاريع الاسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية 1443 والأوراق المطلوبة

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ماهى شروط تمويل مشاريع الاسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية 1443 حيث إن ذلك السؤال يعد واحد من ضمن الاسئلة التى تطرح فى اذهان العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون على كافة الشروط الخاصة بالتقديم فى هذا التمويل للمشروعات والذى يقدمة البنك لكافة المواطنين فى المملكة وأيضاً الأوراق المطلوبة للتقديم.
تمويل مشاريع الاسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية 1443
برنامج التمويل للأسر المنتجة هو أحد البرامج التمويلية التى قدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين فى المملكة وذلك لأن يتم مساعدة المواطنين على زيادة حجم المشروعات الخاصة بهم وإن يقومون بتوفيرربح كبير من هذه المشروعات، ويقوم البنك بتمويل للأسر دعم بحد أقصي 50 الف ريال سعودي على المشروع.
الأوارق المطلوبة للحصول على التمويل
حدد البنك عدد من الأوراق التى يجب إن تتوافر وذلك من أجل التقديم على هذه المشروعات حيث تكون هذه الأوراق وفقاً للأتي:-
- تقديم صورة من ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سارية المفعول.
- إحضار صورة من صك الملكية أو عقد الايجار للأرض أو المنشأة التى سيقام عليها المشروع.
- تقديم دراسة جدوي للمشروع توضح الارباح والإيرادات لسنة كاملة.
- إحضار صورة لكشف بنكى ستة أشهر.
- صورة من محضر الجمعية العمومية لمجلس الاستثمار بالتفويض بإنشاء المشروع.
شروط تمويل مشاريع الاسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية 1443
قام بنك التنمية الاجتماعية بوضع عدد من الشروط التى لابد من إن تتوافر وذلك من أجل تنمية المشروعات حيث تتلخص الشروط فى السطور التالية:-
- أشترطت وزارة الموارد البشرية إن يكون المتقدم مواطن سعودي وذلك لأن يتقدم فى المشروع.
- لابد من إن يكون المتقدم حاصل على تمويل المشروعات.
- إن يقوم المواطن السعودي بتحديد المشروع الذى يرغب فى فتحة.
- إن يكون لدية سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
- لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة عند التقديم فى المشروع.
- لا يزيد مقدار الدخل الشهري للمتقدم عن 10 الاف ريال سعودي شهرياً.
- لابد من تقديم صك ملكية عقار أو اثبات إقامة فى المملكة.
- أذا كان غير مواطن سعودي يجب إن يكون لدية بطاقة التنقل فى المملكة.
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