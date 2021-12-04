نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجراءات لضمان استمرارية وصول الدعم المادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة حساب المواطن أعلن عن كافة التساؤلات والاستفسارات الهامة للمستحقين لمبالغ الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين والمستفيدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية، حساب المواطن هذا ما تم انطلاقه في شهر ديسمبر 2017م وهذا الدعم المادي الشهري المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، أو تلك التي تضررت جراء تطبيق كافة الأسر السعودية الفقيرة داخل السعودية، حيث أن هذا يقوم بتطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية منذ انطلاقته برنامج حساب المواطن، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني كافة الإجراءات اللازمة لكي تضمن وصول الدعم المادي لمستفيدي حساب المواطن، بالإضافة إلى ذلك أن نقوم بعرض كافة الخطوات الاستعلام عن حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة، بقوم بعرض موعد صرف الدعم المادي للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن.

الإجراءات لضمان استمرارية وصول الدعم المادي :

يجب إرسال رسائل لأصحاب الحسابات للتيقن من ملكيتهم للحساب. المطالبة بتحديث كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين بشكل دوري.

حساب المواطن يقدم في الفترة الأخيرة جميع التسهيلات في تقنيات التعامل معه، مثل حساب المواطن أتاح إمكانية تنزليه على أجهزة المحمول الذكية، وهذا لتسهيل كافة الخطوات للمواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك في هذه الحالة يمكن على جميع المستفيدين مراجعه البيانات الخاصة بالمستفيد.

بالإضافة إلى ذلك أن حساب المواطن أتاح إمكانية تقديم كافة التساؤلات والاستفسارات والشكاوي لدى جميع المستفيدين، الاستعلام عن موعيد صرف مبالغ الدعم المادي الشهري، وهذا من خلال التقنية معرفة قيمة الاستحقاق للدعم، وهذا باستخدام حاسبة الدعم التقديرية، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن بالمملكة. ثم بعد ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد. يجب بعد ذلك كتابة رقم التحقق البشري. ثم في النهاية النقر على أيقونة “الاستعلام”.

موعد صرف الدعم المادي :

حساب المواطن أوضح لمستفيدي بالمملكة عم ام يتم إيداع مبالغ الدعم الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن في حساباتهم البنكية ابتدأ من يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولذلك ينتظر جميع المواطنين السعوديين المستفيدين، حيث أن هذا الشهر يوم 10 يوافق عطلة رسمية، ولذلك سوف يان صرف الدعم المادي الشهري يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر الجاري 2021م.