نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 10 خطوات.. آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 144عبر الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية علي انه تم وضع ألية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور1443 بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، بالإضافة إلى تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور

وأشارت الوزارة إلى أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي المطور 1443 يعمل أيضًا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناء على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية العدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، من خلال التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين التحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

وعن آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتسجيل في خدمات النظام الاجتماعي المطور كما أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عليك باتباع الخطوات الآتية:

ومن ثم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.