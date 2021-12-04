نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة التعليم” تعلن تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443 لجميع المراحل التعليمية وتوجه رسالة للطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443، الذي سينطلق غداً الأحد جاء ذالك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقالت الوزارة “عوداً حميداً مع أنطلاق الفصل الدراسي الثاني”، وشددت الوزارة على الطلاب بضرورة بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة في المدارس، لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وقالت أن طلبة المرحلة الابتدائية يجب عليهم الالتزام بتطبيق قواعد السلوك الرقمي، المطبقة في الفصول الافتراضية عبر منصة مدرستي، وفيما يلي التقويم في الفصل الدراسي الثاني.

تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443

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وزارة التعليم السعودية

وجهت وزارة التعليم السعودية إدارات التعليم في جميع المحافظات، بضرورة تطبيق كافة الإجراءات والضوابط والبروتوكولات الصحية الموصي بها، من قبل هيئة الصحة العامة السعودية “وقاية”، بها وتوعية الطلاب بضرورة الحفاظ على مسافات أمنة، وعدم أستخدام الأدوات الشخصية فيما بينهم بالنسبة لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، الذين يكون التعليم حضوري للمحصنين منهم، وبالنسبة للمرحلة الابتدائية فأنهم يتلقون التعليم عن بعد، نظراً لعدم تحصينهم نظراً لأعمارهم السنية الصغيرة.

تقويم الفصل الدراسي الثاني جميع المراحل

وكانت وزارة التعليم قد وجهت رسالة لنحو 6 ملايين طالب وطالبة، هم عدد طلاب مراحل التعليم الأساسي الابتدائية، المتوسطة، الثانوية وقالت “عوداً حميداً مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني”، وشددت الوزارة على ضرورة الانضباط من بداية اليوم الأول، وشددت الوزارة على مكاتب الإشراف ضرورة متابعة سير العملية التعليمية من اليوم الأول، وإعداد تقارير يومية ترفع إلي الوزارة لمتابعة مدى تنفيذ توجيهات الوزارة في هذا الشأن.

بداية الفصل الدراسي الثاني

كانت وزارة التعليم السعودية قد غيرت نظام التعليم المتبع في الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا وقسمت العام الدراسي إلي 3 فصول دراسية بدلاً من فصلين، من أجل ترك فترات بين الفصل والأخر لمزيد من الأمان للطلاب، وتوزيع المنهج الدراسي بصورة سهلة تسمح بتحقيق الأمان من الإصابة للطلبة، في ظل التعليم الحضوري الذي اعتمدته الوزارة.