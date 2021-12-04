“ندفع عنك القسط الأول” عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط بأقل الأسعار

مميزات الحصول على سيارة مستعملة من عبد اللطيف جميل، شركة عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية من أقدم الشركات وأكبرها التي تقدم تلك الخدمة للمواطنين، حيث تقدم باقة متنوعة من الخدمات التي يمكن للعميل الاختيار من بينها والحصول على العديد من المميزات التى تمكنهم من الإستفادة بالقدر الأكبر عند تقسيط سياره من شركة عبد اللطيف جميل، المزيد من التفاصيل عن مميزات وسياسات الحصول على سيارة مستعملة من عبد اللطيف جميل نقدم لكم التقرير التالي.

مميزات شراء سيارة من شركة عبد اللطيف جميل

هناك الكثير من المميزات التى تجعل شركة عبد اللطيف جميل هي خيار مثالي للعميل لشراء سيارة مستعملة منها وهذه المميزات هي:

للعميل الحرية المطلقة في تحديد نوع السيارة وإختيار الموديل الذي يرغب في شرائه.

يمكن للعميل الحصول على السيارة المستعملة من أحد فروع شركة القريب منه أو أي فرع يرغب به.

يعطي الموقع على العميل سهولة الاستفسار حول ما يرغب من خدمات ومعرفة ما تقدمه الشركة من خدمات الصيانة على السيارات المباعة.

يمكن لصاحب السيارة بيع السيارة الخاصة به بإتباع إجراءات بسيطة تضمن له الحصول على قيمة السيارة كاملة ،وهذا يسهل عملية الشراء على المشتري أيضا.

تعطي الشركة المشتري الحق في تقديم طلب شراء السيارة والحصول على تمويل للسيارة المستعملة بالتقسيط ثم تقوم بشرائها مباشرة من المالك.

سياسات شراء سيارة بالتقسيط من شركة عبد اللطيف جميل

توجد عدة سياسات يجب على العميل معرفتها عند الإقدام على الحصول على تمويل السيارة من الشركة تلك السياسات هي: