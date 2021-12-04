عقوبة الاحتيال للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، حذرت النيابة العامة المواطنين من الاحتيال من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، حيث يعاقب كل رب أسرة أو عائل قام بصرف المعاش ولم يقوم بإنفاقه على التابعين له بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال والسجن لمدة 3 شهور، بينما يعاقب كل فرد حصل على معاش دون وجه حق بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي والسجن لمدة عام مع رد المال الذي تم صرفه، حيث تقوم وزارة التنمية والموارد البشرية تقوم باستقبال البلاغات، وإحالتها إلى الجهات المختصة.

الحالات المستبعدة من الضمان الاجتماعي

حددت وزارة التنمية والموارد البشرية الحالات التي يتم فيها استبعاد أو وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، وهي:

وفاة المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي.

مخالفة أحد شروط استحقاق المعاش.

التأخر في تحديث بيانات المستفيد لمدة تزيد عن شهر من تاريخ طلب التحديث.

إذا ثبت أن الشخص قدم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.

إذا كان المستفيد يقيم داخل إحدى دار الإيواء في المملكة.

إذا لم يبذل المستفيد الجهد في الحصول على وظيفة، أو قام برفض وظيفة مناسبة.

طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية والموارد البشرية للمستفيدين، حتى يمكنهم معرفة حالة الضمان دون الذهاب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك كما يلي: