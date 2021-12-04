بطاقة بلاتينيوم الراجحي وكيفية الحصول عليها

تعد بطاقة بلاتينيوم الراجحي من أشهر أنواع البطاقات الائتمانية التي يقدمها بنك الراجحي الشهير لعملاؤه من المملكة العربية السعودية وذلك لأن لها العديد من المميزات التي تجعلها الأفضل مقارنة بأي بطاقة ائتمانية أخري ،تابعوا المقال لتعرفوا طريقة الحصول على تلك البطاقة وأهم مميزاتها.

بطاقة بلاتينيوم الراجحي

معلومات عن البطاقة ومميزاتها:

تعد بطاقة البلاتينيومالتي يقدمها بطاقة الراجحي واحدة من ضمن أنواع عديدة من البطاقات الائتمانية التي يقدمها البنك وأكثر ما يميز تلك البطاقة أنها تتماشى مع الضوابط والقواعد الشرعية في الدين الإسلامي.

توفر لك تلك البطاقة إمكانية سحب النقود بشكل فوري من أقرب ماكينة كما تمكنك من شراء أي منتج تريده واستخدامه في دفع الفواتير والتسوق الأنلاين من خلال الإنترنت كما يمكنك الدفع بها في أى مول أو محل في المملكة.

مميزات تلك البطاقة:

يمكنك عمل سحب وإيداع لأي بلغ مالي من جهاز الصراف الآلي الأقرب لك في أي وقت.

توفرهذه البطاقة لمستخدميها العديد من الخصومات أو العروض والتخفيضات الرائعة التي يمكنك الاستفادة منها وذلك مع كل عملية شراء بالبطاقة.

توفر لك تلك البطاقة إيمكانية التسوق والشراء أونلاين كما يمكنك الحصول على كل الخدمات عن طريق الانترنت.

يمكنك أيضاً استخدامها في التبرع للجمعيات الخيرية.

توفر تلك البطاقة درجة عالية من الامان والسرية للعميل فلا يمكن لأحد الاطلاع على رصيدك أو سرقتها.

هذه البطاقة لديها أقل هامش الربح مقارنة بالبطاقات الأخرى.

الهامش الربحي للبطاقة يعادل 1% شهرياً وهو ما يعالد 12% فقط سنوياً.

لا يتم فرض أي رسوم أو إضافة ضرائب أخرى على تلك البطاقة لجميع المسهلكين.

طريقة الحصول على بطاقة بلاتينيوم الراجحي: