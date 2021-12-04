منصة مدرستي.. إعداد درس متزامن أو غير متزامن الفصل الدراسي الثاني 1443

إعداد درس متزامن أو غير متزامن أو معياري، أحد الاستعلامات التي تتم حالياً للعديد من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، والتي من خلالها يتم الاستعلام عن الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها من أجل إعداد درس متزامن أو أن يكون غير متزامن من خلال منصة مدرستي، فمع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443 بدأ العديد من الطلاب في الاستعداد الجيد للبدء في الدراسة، من خلال تحضير الأدوات المساعدة علي البدء في الدراسة، ومن هذه الأدوات هو الإعداد الجيد من أجل معرفة المحتوي الدراسي لمنصة مدرستي التي تعتبر أحد المراجع الرئيسية للعملية التعليمية في المملكة، وعبر موقعنا سنوضح لكم خطوات إعداد درس متزامن أو غير متزامن أو معياري.

خطوات إعداد درس متزامن أو غير متزامن أو معياري

وضحت منصة مدرستي من خلال منصتها الإلكترونية “تويتر” الطريقة الصحيحة التي من خلالها يستطيع جميع الطلاب القيام بإعداد درس متزامن، وفيما يلي الخطوات:

الدخول علي موقع المنصة التالي: منصة مدرستي.

اختيار الضغط علي “الجدول الدراسي” المتواجد بقائمة الخدمات الرئيسية.

سوف يظهر الجدول الدراسي الذي يخص المعلم.

الضغط علي الحصة التي يرغب كل طالب في إعداد درس خاص بها.

الضغط علي تبويب “قم بإعداد الدرس الآن”.

يجب علي الطالب أن يقوم بتكملة الدرس من خلال تحديد المسار الخاص بالدرس ونوعه.

الضغط علي التالي.

يجب تكملة عناصر الدرس من خلال أن يتم تحديد الأغراض التي سيحصل عليها كل طالب من الدرس.

وبذلك يكون قد قام كل طالب أو طالب بتحديد طبيعة الدرس سواء كان ذلك متزامن أو غير متزامن أو معياري، وفق رؤية كل طالب من خلال الدخول علي منصة مدرستي.

الفصل الدراسي الثاني 1443

انتهت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من الاستعداد التام من أجل بداية الفصل الدراسي الثاني خلال العام 1443هـ، وذلك بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، ومن الجدير بالذكر بأن تم العمل علي تضمين نظام التقويم الدراسي بالمملكة من خلال ثلاثة فصول دراسية يتم تنسيقها بالتواصل مع الإدارات التعليمية المختلفة.