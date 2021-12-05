أبشر للتوظيف وزارة الداخلية تسجيل دخول وتقديم الوظائف العسكرية 1443

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عمر شويل - جدة أبشر للتوظيف وزارة الداخلية تسجيل دخول والتقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة 1443، بما فيها تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة؛ حيث أطلقت وزارة الداخلية بوابة أبشر لكي تكون منصة رسمية تطبق معايير الشفافية والدقة في الإعلان عن الوظائف واختيار المرشحين والمفاضلة بينهم، حيث تعمل كحلقة الربط والوصل بين المواطنين الباحثين عن فرص العمل، والجهات الحكومية المعتمدة، وتسهل على المواطنين عمليات التقديم على الوظائف والحصول على الخدمات بشكل إلكتروني رقمي دون الحاجة لزيارة المقرات الحكومية.

أبشر للتوظيف وزارة الداخلية

بوابة أبشر للتوظيف وزارة الداخلية تعد أحد أهم وأبرز المنصات الرقمية الحكومية التي أعلنت عنها الداخلية السعودية؛ لتكون وسيلة تواصل الحكومة مع مواطنيها، في توفير الخدمات التي يسهل الحصول عليها عبر شبكات الإنترنت، بما فيها خدمات التوظيف؛ حيث تقوم القطاعات المشاركة في بوابة أبشر في الإعلان عن الوظائف الشاغرة، واستقبال طلبات التقديم من خلال تسجيل دخول أبشر للتوظيف وتعبئة البيانات، حيث أعلنت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة عن رغبتها لعدد من المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية على رتبة جندي، والتقديم متاح اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى السبت القادم الموافق 11 ديسمبر، وعلى الراغبين في التقديم الإطلاع على شروط القبول، وتعبئة نموذج التقديم في المواعيد المحددة.

تسجيل دخول أبشر للتوظيف

سهلت الوزارة على المواطنين إجراءات التقديم على الوظائف العسكرية الحكومية المتاحة عبر بوابة أبشر للتوظيف، من خلال إنشاء حساب وتسجيل الدخول، لذلك يستطيع المواطنين تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالخطوات الآتية:

تسجيل دخول أبشر للتوظيف jobs.sa. تعبئة بيانات الدخول. البحث عن الوظائف الشاغرة. اختيار القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة. الموافقة على الشروط والأحكام الموضحة لذلك. تعبئة نموذج التقديم. تقديم طلب التوظيف.

شروط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة يتطلب تسجيل دخول أبشر للتوظيف وزارة الداخلية، والإطلاع على شروط القبول والأحكام، ثم الموافقة عليها، وتعبئة البيانات الأساسية بدقة، بالإضافة إلى البيانات الأخرى، نذكر من تلك الشروط ما يلي:

الجنسية السعودية، والمؤهل الدراسي المطلوب (الثانوية العامة وما يعادلها).

السمعة الحسنة والسلوك الطيب، فضلًا عن خلو سجل القضائي من المشاكل التي تمس الشرف والأمانة.

اللياقة البدنية، وتناسق الطول مع الوزن لذلك.

التفرغ التام للوظائف العسكرية، وعدم الفصل مسبقًا من الوظائف التي تخضع للخدمة العسكرية.

اجتياز الاختبارات والمقابلات المحددة لذلك.

إلى غيره من اشتراطات القبول والتسجيل في وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، عبر تسجيل دخول أبشر للتوظيف وزارة الداخلية.