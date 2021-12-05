طريقة الغاء حجز قطار الحرمين أون لاين بالتفصيل

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عمر شويل - جدة طريقة الغاء حجز قطار الحرمين أون لاين بسيطة وتعتمد السماح للراكب بإمكانية استرداد ثمن التذاكر أو تغيير الحجز، حيث المواطنين السعوديين يفضلون القطار عن غيره من وسائل النقل المختلفة نظرا لسرعته، كما أن أسعار التذاكر مناسبة لجميع الفئات وهو يعتبر من الوسائل الحديثة، وسوف نذكر في هذا المقال كيفية تغيير الحجز أو الغاءه من الموقع الرسمي الخاص بحجز قطار الحرمين.

طريقة الغاء حجز قطار الحرمين

طريقة الغاء حجز قطار الحرمين من خلال الموقع الرسمي لقطار الحرمين السريع يستطيع أى مواطن إلغاء حجزه، كما سيتم خصم حوالى 20 في المئة من المبلغ، ويمكن التواصل للحجز أو معرفة ميعاد القطار عبر هذا الرقم 920000329، يجب على المواطن أن يقوم بابلاغ الإلغاء قبل الميعاد المخطط للسفر بحوالي 4 ساعات.

كيف يتم تغيير حجز قطار الحرمين

يرغب العديد من المواطنين السعوديين في معرفة طريقة الغاء حجز قطار الحرمين ويتم ذلك عبر عده خطوات بسيطة حيث:

يمكن تعديل موعد حجز القطار في حالة رغبة المواطن بذلك عن طريق الموقع الرسمي الحرمين السريع.

يمكنك تعديل التذاكر وتغيير الميعاد للرحلة أو الغاء الحجز من خلال زيارة هذا الموقع.

تم وضع مجموعة من الشروط إذا كنت تريد تعديل موعد تذكرة القطار سيتم خصم حوالى 10 في المئة من قيمتها، ويخصم حوالي 20 في المئة إذا كانت المدة المتبقية على اقلاع الرحلة أقل من يوم.

في حالة الرغبة في تعديل الموعد قبل ساعات لن تسمح الهيئة بذلك بل يجب على العميل أن يتواجد في الموعد المحدد وقتها.

الموقع الرسمي الخاص بحجز قطار الحرمين

ذكرنا طريقة الغاء حجز قطار الحرمين والآن سوف نذكر الخدمات التي يوفره موقع حجز قطار الحرمين، حيث هو مفيد للمواطنين بشكل كبير، ومن خلاله يمكنك معرفة موعد الرحلات والتعرف على كل المحطات والحجز بشكل مرن وبسيط.

قد أكدت الدولة على أن القطار عاد مرة أخرى للعمل بعد توقفه بسبب ظروف البلاد التي مرت فيها وفيروس كورونا حيث تم ذلك للتقليل من انتشار هذا الوباء، وفد أنشأت الدولة الموقع الالكتروني الذي يقدم خدمات مختلفة.

من خلاله يمكنك حجز تذاكر السفر أو إلغاء الموعد أو تعديله، كما يمكنك الذهاب إلى الحرمين أو مطار الملك عبد العزيز عبر حجز رحلات على هذا الموقع وتستطيع تحديد موعد الإقلاع عن طريقه ببساطة.

كيف يمكن حجز قطار الحرمين

طريقة الغاء حجز قطار الحرمين بسيطة وسهلة وتعتمد على زيارة الموقع الرسمي لقطار الحرمين وكذلك طريقة الحجز تتم من نفس الموقع عبر هذه الخطوات:

يتم الدخول إلى موقع حجز قطار الحرمين ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصة به مثل موعد العودة والذهاب وتاريخ الوصول.

يمكنك تحديد نوع درجة الركوب والواجهة التي يرغب في التوجه إليها وبعد التأكد من أن جميع البيانات صحيحة يتم الضغط على حجز.

رقم هاتف هيئة السكة الحديد قطار الحرمين

طريقة الغاء حجز قطار الحرمين ذكرناها بالتفصيل والآن سنذكر الرقم الخاص بالاتصال بهذه الهيئة حيث:

● إذا كنت ترغب في معرفة مواعيد الرحلات والأسعار يمكن الاتصال بالرقم الخاص قطار الحرمين وهو 92004433.

● يمكنك الوصول من مكة إلى مطار الملك عبد العزيز عبر استخدام هذا القطار أو من مدينة الملك عبد العزيز إلى المطار.

● يرغب العديد من المواطنين في استخدامه للتوجه من المدينة المنورة إلى مكة أو من المدينة المنورة إلى مدينة الملك عبد العزيز في عدة ساعات بسيطة.

ذكرنا في هذا المقال العديد من المعلومات حول طريقة الغاء حجز قطار الحرمين كما ذكرنا الرابط الخاص بالموقع الرسمي الذي يمكن من خلاله حجز التذاكر أو إلغاء حجزها، وذكرنا كذلك الرقم الرسمي لهذه الهيئة التي يمكن من خلالها معرفة الأسعار ومواعيد الرحلات.