استعلام الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني ورقم الهوية

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عمر شويل - جدة استعلام عن حالة في الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني، حيث حرصت وزارة الموارد البشرية على تيسير الحصول على الخدمات أمام المواطنين، كما سهلت طريقة التسجيل والاستعلام عن حالة في الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وقد أتاحت الوزارة هذه الخدمة نظرًا؛ كثرة أعداد المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي، والتي من الصعب أن تقوم باستقبالهم يوميًا في مقرات الضمان الاجتماعي المتعددة، وبهذا أصبح من السهل الدخول على موقع الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول، للاستعلام عن بيانات المشاركين في المنظومة.

استعلام الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

يبحث الكثير من مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي عن خطوات تسجيل الدخول الضمان الاجتماعي؛ وذلك من أجل استعلام الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني، حيث يستطيع إجراء التعديلات على حسابه، والاستفسار عن كافة المعلومات التي يبحث عنها، وذلك كما هو في الخطوات التالية:

تسجيل دخول وزارة الموارد البشرية عبر الرابط الرسمي. اختر طريقة الدخول سواء من خلال موقع الوزارة، أو بوابة النفاذ أو عبر أبشر. اختر الاستعلام. أدخل رقم السجل المدني خاصتك ثم الرقم المخصص للضمان. ثم رمز التأكيد، ثم أيقونة عرض.

استعلام الضمان الاجتماعي برقم الهوية

ومن الممكن أيضًا أن يقوم المستفيد بالاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية، وإيجاد إجابة على الاستفسارات التي تجول بخاطره عن الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول، وذلك بالخطوات التالية:

سجل دخول وزارة الموارد البشرية. قم باختيار خدمات الوزارة الإلكترونية. حدد دليل الخدمات من القائمة. قم بالنقر على اختيار خدمات تنمية اجتماعية. انقر على أفراد، ثم اختر استعلام بيانات مستفيدي الضمان. اختر تفاصيل الخدمة، ثم ابدأ الخدمة. اكتب رقم الهوية الخاصة بالمشترك في الحقل المخصص لها. اضف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالمشترك، ورمز التأكيد. انقر على خيار عرض.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

فعلت وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي المطور، وأعلنت عن الشروط والضوابط التي تمكن المستفيدين من التسجيل واستحقاق الضمان الاجتماعي، نذكر منها:

أن يكون الشخص الراغب في التقدم سعوديًا، فيما عدا السيدة التي سبق لها الزواج من سعودي وأصبحت مطلقة، وكذلك الأرملة التي تحمل جنسية أخرى ليست سعودية، وأبنائهم.

شرط الإقامة الدائمة بالسعودية.

ألا يزيد الدخل الخاص بالمستفيد عن حد المعاش الأدنى، المحتسب من قبل الوزارة.

أن يكون مطابقًا للشروط التي حددتها اللوائح التي تخص الممتلكات والثروات المملوكة للمتقدم.

أن يستوفي المتقدم جميع الشروط التي تقوم بوضعها الوزارة الخاصة بالتعليم، والصحة، والتأهيل.

في النهاية نكون تعرفنا طريقة الاستعلام عن حالة في الضمان الاجتماعي بأكثر من طريقة، سواء برقم السجل أو رقم الهوية.