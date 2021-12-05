نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالشرح منصة مدرستي تعلن عن خطوات التسجيل وإعلان درس متزامن وغير متزامن عبر المنصة التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي بعد تحقيقها انتشار واسع بين طلاب المملكة، ونجاحها في تطوير منظومة التعليم عن بعد التي لجأت إليها وزارة التربية والتعليم السعودية وبعض الدول العربية كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، منصة مدرستي التي قام الطلاب بإجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من خلالها، تقدم شرح الدروس الفصل الدراسي الثاني أون لاين لمختلف المراحل التعليمية بالمملكة، الأمر الذي جعل حرمة البحث عن المنصة وكيفية التسجيل بها أو بين الطلاب وأولياء أمورهم من أجل أن يستفاد الطلاب من الشرح التفصيلي المميزة للمواد الدراسية الذي تقدمه منصة مدرستي، ونعرض اليوم للطلاب رابط المنصة وخطوات التسجيل، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري عن إعلان عمليات إعداد الدرس المتزامن وغير المتزامن.

منصة مدرستي

ويجب على الطلاب بعد انتهاء العطلة الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول أن يستخدمون منصة مدرستي من أجل الحصول على الخدمات الدراسية التي تقدمها إليهم المنصة، والبدء في تحصيل درواسهم والاستفادة من شرح المقررات الدراسية لمراحل التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي في المملكة ، وذلك من خلال الرابط الرسمي للمنصة مدرستي.

وتعد منصة مدرستي من افضل المواقع التعليمية التي تعتمد على نظام محاكاة الطلاب وشرح الدوري والمحاضرات وإجراء الاختبارات وتوفير الخدمات الدراسية عن بعد يكون الحاجة للدوام بالمدارس، وتكون هخطوات الدرس المتزامن وغير المتزامن لمنصة مدرستي عن طريق:

الذهاب إلى زر الجدول الدراسي والقيام بالضعط عليه، وبعد ذلك يظهر الجدول الخاص بالمعلم والمعلمة لمعرفة والدرس والحصة الذي سيبدأ من خلاله، وأخيراً الضغط على كلمة إعداد الدرس من المعلم، وتكمل جميع البيانات المطروحة أمام المعلم.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي 2021-2022

يقوم الطالب بتحميل التطبيق على الهاتف الخاص به، ثم يتبع خطوات التسجيل في منصة مدرستي المبسطة الموضحة بالاسفل، وبعد ذلك يمكنه البدء في استخدام المنصة في الحال.

يتم الدخول على بيانات المنصة في تبويب حسابي، ثم الضغط على بيانات منصة مدرستي التعليمية.

– الضغط على اسم المستخدم المراد، ثم نضغط على إرسال في النافذة الظاهرة أمامنا.

سوف يتم ارسال كلمة المرور على الهاتف الخاص بالطالب

– بعد إدخال كلمة السر يتم تفعيل الحساب على برنامج «تيمز» المرتبط بحصص منصة مدرستي.