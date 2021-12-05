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“الراجحي” إيداع راتب الضمان الاجتماعي ربيع الآخر 1443 موعد نتائج الأهلية للتسجيل الجديد

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محمد سعيد 0 تبليغ

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عمر شويل - جدة إيداع راتب الضمان الاجتماعي ربيع الآخر 1443 والذي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنزيله اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021 الموافق الأول من شهر جمادي الأولى في الحسابات البنكية للمستفيدين، من الذين قاموا بتحديث البيانات وتسجيلها على رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa والذي قامت الوزارة بالإعلان عن ذلك ابتداء من 20 نوفمبر الماضي ويستمر التحديث وكذلك تسجيل الطلبات الجديدة حتى 23 مايو 2022، ويبدأ مؤشر البحث العالمي بالإعلان عن ارتفاع تريند البحث عن موعد صرف رواتب الوزارة.

“الراجحي” إيداع راتب الضمان الاجتماعي ربيع الآخر 1443 موعد نتائج الأهلية للتسجيل الجديد

“الراجحي” إيداع راتب الضمان الاجتماعي ربيع الآخر 1443 موعد نتائج الأهلية للتسجيل الجديد

حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد ألية جديدة لنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث دعت الوزارة عبر موقعها الرسمي على تويتر مستفيدي الوزارة لتحديث بياناتهم القديمة على الرابط القديم لتسجيل البيانات من جديد وتحديث ما يلزم من معلومات المستفيدين حسب النظام الاجتماعي الجديد، وقد تم تعديل عدد من أسباب الاستحقاق لبعض المسجلين كما يتم إضافة أعداد أخرى من المواطنين المستحقين للدعم، ويأتي ضمن قرارات السيد خادم الحرمين الشريفين بضرورة تطوير المنظومة لتشمل أعداد أكبر من المواطنين في عموم المملكة.

حسابات المستفيدين من المصارف السعودية

يكون من اساسيات التسجيل الإلكتروني في الضمان الاجتماعي أن يقوم المستفيدين بعمل حسابات بنكية خاصة على عدد من المصارف الكبيرة التي تتعامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تقوم بتيسير الإجراءات وخاصة للمرضى وكبار السن وبشروط ومصروفات ميسرة عليهم، ومن تلك المصرف مصرف الراجحي الكبير، ويتم بداية إيداع الرواتب فيه في 5 ديسمبر 2021 على أن يقوم المصرف بجدول مواعيد الصرف لجميع المستفيدين.

تغيير ألية ومواعيد صرف رواتب الضمان الاجتماعي 1443

كانت الوزارة توم بآلية خاصة يتم فيها صرف رواتب مستفيدي الدعم منها على مدار السنوات الماضية، حيث كان الراتب يصرف ابتداء من اليوم العاشر من الشهر الميلادي وحتى الثالث عشر، حسب أيام العطلة، بينما تم تغيير النظام ليكون بالتقويم الهجري ليتم الصرف في اليوم الأول من الشهور الهجري، وذلك وفق العديد من التغييرات التي تم إحداثها في منظومة التسجيل والصرف، على أن يقوم الإيداع بالمصارف ويتم الصرف حسب ما هو متاح لكل مصرف على حده.

موعد الإعلان عن نتائج الأهلية للمسجلين الجدد

أعلنت الوزارة، ضمن النظام الجديد بالضمان المطور، أن رابط الوزارة يستمر الراغبين في الحصول على خدمات الوزارة في التسجيل، على أن يتم الرد وإعلان نتائج الأهلية في هذا الشهر، ديسمبر 2021، على أن يبدأ إيداع رواتب الضمان لهم في يناير 2022، وتتيح الوزارة تقديم الاعتراضات في خلال شهرين من موعد نتائج الأهلية.

كيفية حساب الحد المانع للاستحقاق

عدد أفراد الاسرة الواحدة الاستحقاق النقدي شهريا
 		الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
1 1000 ريال 2001
2 1285 ريال 2570
3 1570 ريال 3140
4 1855 ريال 3710
5 2140 ريال 4280
6 2420 ريال 4840
7 2710 ريال 5420
8 3000 ريال 6000
9 3280 ريال 6560
10 3560 ريال 7120
12 3840 ريال 7680
13 4130 ريال 8260
13 4410 ريال 8820
14 4700 ريال 9400
15 5000 ريال 10000

الاستعلام عن إيداع رواتب الضمان

يقوم موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حسابه الرسمي على تويتر بالإعلان عن جميع اخبار الوزارة والمواعيد التي يتم الإعلان عنها، حيث قامت الوزارة عبر حسابها الرسمي بإعلان يوم الأحد 1 جمادي الأولى 1443 الموافق الخامس من ديسمبر 2021 موعد إيداع الرواتب في المصارف الخاصة بالتعامل مع الوزارة، ويكون من لم يتمكن من إيجاد أسماءه ضمن مستفيدي هذا الشهر أن يتم تحديث بياناته أو يتم حرمانه من راتب الضمان إلى الابد.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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