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عمر شويل - جدة إيداع راتب الضمان الاجتماعي ربيع الآخر 1443 والذي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنزيله اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021 الموافق الأول من شهر جمادي الأولى في الحسابات البنكية للمستفيدين، من الذين قاموا بتحديث البيانات وتسجيلها على رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa والذي قامت الوزارة بالإعلان عن ذلك ابتداء من 20 نوفمبر الماضي ويستمر التحديث وكذلك تسجيل الطلبات الجديدة حتى 23 مايو 2022، ويبدأ مؤشر البحث العالمي بالإعلان عن ارتفاع تريند البحث عن موعد صرف رواتب الوزارة.

“الراجحي” إيداع راتب الضمان الاجتماعي ربيع الآخر 1443 موعد نتائج الأهلية للتسجيل الجديد

حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد ألية جديدة لنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث دعت الوزارة عبر موقعها الرسمي على تويتر مستفيدي الوزارة لتحديث بياناتهم القديمة على الرابط القديم لتسجيل البيانات من جديد وتحديث ما يلزم من معلومات المستفيدين حسب النظام الاجتماعي الجديد، وقد تم تعديل عدد من أسباب الاستحقاق لبعض المسجلين كما يتم إضافة أعداد أخرى من المواطنين المستحقين للدعم، ويأتي ضمن قرارات السيد خادم الحرمين الشريفين بضرورة تطوير المنظومة لتشمل أعداد أكبر من المواطنين في عموم المملكة.

حسابات المستفيدين من المصارف السعودية

يكون من اساسيات التسجيل الإلكتروني في الضمان الاجتماعي أن يقوم المستفيدين بعمل حسابات بنكية خاصة على عدد من المصارف الكبيرة التي تتعامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تقوم بتيسير الإجراءات وخاصة للمرضى وكبار السن وبشروط ومصروفات ميسرة عليهم، ومن تلك المصرف مصرف الراجحي الكبير، ويتم بداية إيداع الرواتب فيه في 5 ديسمبر 2021 على أن يقوم المصرف بجدول مواعيد الصرف لجميع المستفيدين.

تغيير ألية ومواعيد صرف رواتب الضمان الاجتماعي 1443

كانت الوزارة توم بآلية خاصة يتم فيها صرف رواتب مستفيدي الدعم منها على مدار السنوات الماضية، حيث كان الراتب يصرف ابتداء من اليوم العاشر من الشهر الميلادي وحتى الثالث عشر، حسب أيام العطلة، بينما تم تغيير النظام ليكون بالتقويم الهجري ليتم الصرف في اليوم الأول من الشهور الهجري، وذلك وفق العديد من التغييرات التي تم إحداثها في منظومة التسجيل والصرف، على أن يقوم الإيداع بالمصارف ويتم الصرف حسب ما هو متاح لكل مصرف على حده.

موعد الإعلان عن نتائج الأهلية للمسجلين الجدد

أعلنت الوزارة، ضمن النظام الجديد بالضمان المطور، أن رابط الوزارة يستمر الراغبين في الحصول على خدمات الوزارة في التسجيل، على أن يتم الرد وإعلان نتائج الأهلية في هذا الشهر، ديسمبر 2021، على أن يبدأ إيداع رواتب الضمان لهم في يناير 2022، وتتيح الوزارة تقديم الاعتراضات في خلال شهرين من موعد نتائج الأهلية.