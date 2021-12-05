نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدم واحصل في 3 دقائق على أسرع تمويل شخصي من البنك السعودي للإستثمار بإسترداد نقدى عرض خاص حتى نهاية عام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البنك السعودي للاستثمار من أكثر البنوك أهمية في السعودية نظراً لسرعة الحصول على التمويل الشخصي، فقد عرض البنك السعودي للاستثمار من خلال صفحته الرسمية عن عرض شهر ديسمبر المميز حتى نهاية 2021، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا تفاصيل هذا العرض والشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المستفيدين، وبعد الحصول على التمويل الشخصي يتم السداد بشكل مباشر كنوع من الأقساط، ومن الجدير بالذكر أن البنك لديه العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها، وتضم تمويل مرابحة أرزاق الشخصي يتيح لحامله الحصول على حساب راتب بدون حد أدنى للرصيد، كما يوفر دفتر شيكات مجاني، وبطاقة صراف آلي مجانية، وخاصية الوصول إلى خدماتنا فلكس كليك – الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تطبيق الهواتف الذكية فلكس تاتش، وفلكس كول – خدمة الهاتف المصرفي، والتنبيهات عبر الرسائل القصيرة بشكل مجاني، ومن خلال موقعنا نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض ومزايا التمويلات المختلفة لبنك الاستثمار السعودي وكيفية الحصول على التمويل، حيث يقدم البنك قروض بشروط ميسرة وعلى فترة سداد طويلة لمدة 60 شهر.

الشروط‎ الواجب توافرها لطلب قرض التمويل الشخصي من بنك الاستثمار:

أوضح البنك السعودي للاستثمار عدداً من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المستفيدين من دعم وتمويل البنك، ومن خلال هذا المقال نعرض لكم هذه الشروط:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم عمره كحد أدنى 18 عام فأكثر. يجب عند الانتهاء من تسديد التمويل أن يكون عمر الشخص المستفيد كحد أقصى 60 عاماً يستفاد من هذا التمويل المواطنين السعوديين فقط. ضرورة أن يكون الشخص المستفيد موظفاً. التأكد من أن لدى الشخص المستفيد من تمويل البنك بأن لديه حساب جاري بالبنك السعودي للاستثمار

ومن الجدير بالذكر أن مدة الخدمة لكي يمكن الحصول على القرض بكل سهولة بدون أي مشاكل يشترط أن تكون مدة خدمة العميل في حالة الخدمة في قطاع حكومي، وتعد هذه المدة الحد الأدنى لها، أما في حالة العمل والخدمة في القطاع الخاص فإنه يشترط للحصول على القرض أن يكون مدة خدمة العميل 3 أشهر كحد أدنى.

الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على القرض من بنك الإستثمار السعودي:

ونظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر، فكان أحد هذه التساؤلات ما هي الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على القرض من البنك، وجاء رد البنك أن الأوراق المطلوبة هي:

خطاب موجه من قبل إدارة العمل الخاص بقطاع العمل إلى البنك السعودي للاستثمار موضح به (الراتب الأساسي – البدلات – تاريخ بدء العمل)، بالإضافة إلى خطاب مثله تحويل راتب.

إرفاق صورة من هوية الشخص الراغب في الحصول على القرض ويشترط أن تكون سارية

النموذج الخاص بالبنك والتأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح

ونذكر من خلال هذا المقال أن أن البنك قد أوضح من خلال صفحته الرسمية من خلال الدخول عليها، أنه من ضمن الشروط والأحكام إنه تتطلب كافة طلبات التمويل الحصول على موافقة ائتمانية من البنك، وكذلك سلامة السجل الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

الخصائص والمميزات لقرض التمويل الشخصي من بنك الاستثمار السعودي:

ونعرض من خلال هذا المقال الخصائص والمميزات لقرض التمويل الشخصي من بنك الاستثمار السعودي التي وضحها من خلال الصفحة الرسمية وهي:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. معتمد من الهيئة الشرعية للبنك. إمكانية الحصول على إعادة تمويل بعد سداد النسبة المطلوبة لإعادة التمويل. إمكانية العميل الحصول على تمويل إضافي بعد حصولك على زيادة في الراتب الشهري. الإعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم (لا قدر الله). لا حاجة لوجود كفيل. الحصول على التمويل بنفس اليوم في حال اكتمال جميع مستندات طلبك. توفر خيار تحويل الرصيد (سداد المديونية) التمويل من بنك آخر إلى البنك السعودي للاستثمار. فترة تمويل تصل إلى 5 سنوات. الرسوم الإدارية لا تزيد عن 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال سعودي أيهما أقل.

خطوات طلب قرض البنك السعودي للإستثمار :