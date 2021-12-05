نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للنساء الأرامل والمطلقات اطلبي مساعدة تمويل كنف 30 ألف ريال وانتظري الرد من بنك التنمية بدون فوائد ولا رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظراً لزيادة عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة حول بنك التنمية الاجتماعية، حيث يقدم البنك العديد من التمويلات التي يحصل عليها الشخص المتقدم ويشترط أن يتوافر في هذا الشخص الشروط الواجب توافرها، ونعرض من خلال هذا المقال الفئات الأكثر احتياجاً والمستحقة للحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية، ومن أهم تمويلاته تمويل كنف للنساء والأرامل والمطلقات حيث يصل قيمة التمويل إلى 30 ألف ريال مدعوم بدون فوائد، ومن مميزات تمويل بنك التنمية أنه يتم منح التمويل بدون فرض أي رسوم إدارية ويتم الحصول عليه بكل سهولة ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية بالخطوات.

تمويل كنف:

تم تصميم هذا النوع من التمويلات للفئات الأكثر احتياجاً له، وهذه الفئات هي الأرامل والمطلقات حيث يحصلوا على التمويل بدون كفيل وبدون رسوم إدارية، ويقوم البنك بمنح الفئات المستحقة هذه المساعدات المالية كنوع من أنواع المساعدة المقدمة لتخفيف الأعباء ومواجهة الظروف الصعبة، ويتميز تمويل كنف بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا مميزات تمويل كنف.

مزايا تمويل كنف للنساء الأرامل والمطلقات

مزايا تمويل كنف للنساء الأرامل والمطلقات:

قد وصل عدد المستفيدين من تمويل كنف حوالي 17320 شخص، فقد يتم منح هذا التمويل للسيدات فقط وخاصة (الأرامل والمطلقات)، ويتميز بعدة مميزات وهي:

لا يشترط إعالة أسرة

يتم الحصول على القرض بدون فوائد

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يصل مبلغ التمويل إلى 30 ألف ريال سعودي

لا يشترط تقديم صك إعالة

يتم السداد على فترات على مدار 5 سنوات بنظام القسط الشهري

شروط الحصول على تمويل قرض كنف للنساء:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض عمره يتراوح بين 25 و 55 سنة.

يجب أن يكون من المواطنين في المملكة العربية السعودية

كيفية وطريقة التقديم على تمويل كنف للنساء الأرامل والمطلقات بالخطوات:

الدخول الى الرابط الرسمي ببنك التنمية الاجتماعية.

اختيار أيقونة منتجاتنا ثم منتجات الأفراد

اختيار أيقونة التمويل الاجتماعي

ثم القيام باختيار تمويل كنف

بعد الإطلاع وقراء الشروط والأحكام وتوافرها

الضغط على أيقونة التقديم الإلكتروني

القيام بكتابة كافة البيانات التي تتعلق نموذج طلب قرض كنف للنساء الأرامل والمطلقات .

كتابة البيانات الشخصية ومعلومات التواصل التي تشمل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح

ومن الجدير بالذكر إنه في حالة صعوبة التواصل مع البنك عبر الرابط الرسمي، فقد وفر البنك طرق مختلفة للتواصل مع مركز المساعدات بشأن القروض وخدمات بنك التنمية الاجتماعية، من خلال الاتصال على مركز خدمة العملاء رقم 199099 متاح طوال الأسبوع على مدار 24 ساعة.