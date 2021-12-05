شرح طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd بالمملكة 1443

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عمر شويل - جدة منصة الضمان الاجتماعي المطور ورابط التسجيل والشروط، يسعى عدد كبير من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل عن نظام ضمان الاجتماعي المقدم من وزارة الموارد البشرية بالمملكة، حتى يتمكنوا من الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي الجديد الذي تدعم به الحكومة السعودية المواطنين الغير قادرين وأصحاب الدخل المنخفض، خاصةً الحالات التي أوضحت وزارة الموارد البشرية أن لها الأولوية في التسجيل في البرنامج، حيث أنه يجب توفر عدة شروط في مقدم الطلب، ونوضح اليوم جميع المعلومات المتعلقة بمنصة الضمان الاجتماعي المطور ورابط التسجيل والشروط كما ذكرتها الوزارة.

وقد تم تخصيص الرابط رسمي لمنصة الضمان الاجتماعي، الذي يوفر نموذج يقوم الراغبين في التسجيل بتدشين جميع بياناتهم من أجل القيام بمراجعة هذه البيانات من قبل الوزارة وتقرير توفر شروط استحقاق معاش الضمان الإجتماعي المطور من عدمها في صاحب الطلب.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وقد تم فتح التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية، وذلك اعتباراً من يوم 20 نوفمبر 2021، ويمكن للمواطنين التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور إليكترونيا من خلال الرابط المخصص بشرط أن يكون المتقدم من الفئات التي قد حددت الوزارة أحقيتها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد، والتي تأتي في مقدمتها الأرامل والأيتام والمطلقات والمتقاعدين والشباب بلاعمل ، حيث تعمل الحكومة بالمملكة على توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم من أجل تحسين الأوضاع المالية بالنسبة لهم مما يساعد على التأهل والتقدم لهذه الفئات من المجتمع .

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ويقدم معاش الضمان الاجتماعي المطور الذي يتفادى كل عيوب النظام القديم للفئات التي تبحث عن الدعم ودخل يعينها على نفقات الحياة للتحمل هذه الفئات المستحقة للدعم حركة التطور والنهضة التي تقوم بها المملكة السعودية في الفترة، وبذلك يمكن التسجيل والاستفادة في حالة انطباق الشروط المحددة من أجل الحصول على المعاش والتي من أهمها شرط توفر الجنسية السعودية والإقامة بالمملكة، والنساء الأرامل والمطلقات بشرط أن تكون غير عاملة، كما يشترط عدم وجود دخل شهري يتجاوز الحد المسموح به للتسجيل، عدم وجود امتلاك أو مصادر دخل مثل محلات أو تراخيص، كما يشترط عدم السفر ومغادرة البلاد، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم جميع الأوراق المطلوبة من أجل مقارنتها من الجهات الحكومية، وتقوم الجهات القائمة على منصة الضمان الاجتماعي المطور بمراجعة جميع بيانات المتقدم في النموذج وتقييم استحقاق صرفها لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، كما سيتم نقل جميع بيانات المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم في النظام الجديد بعد مراجعة بياناتهم.

طريقة التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور

ونقدم للمواطنين الراغبين في التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور طريقة التسجيل بالمنصة ، وذلك بعد توضيح الفئات المستحقة للتقديم وشروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد، وتوفر وزارة الموارد البشرية التسجيل الإلكتروني لتقديم طلب المعاش من أجل التسهيل على المواطنين، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم الدخول على الرابط الرسمي لموقع الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية .

يتم تسجيل الدخول وكتابة البيانات أو إنشاء حساب .

ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم يتم اختيار التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور.

يتم ملئ النموذج وكتابات جميع البيانات المطلوبة عن صاحب الطلب ثم الضغط على كلمة إرسال الطلب .

تسجيل الضمان الاجتماعي

تحديث اليوم الخامس من شهر ديسمبر لعام 2021 حيث تستمر عمليات البحث عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، والتي تكون من خلال الرابع الرسمي للضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية، والتي تكون للمستفيدين الجدد، وأيضاً يمكن للمشتركين في الضمان الاجتماعي القديم متابعة عمليات تحديث البيانات خلال الفترة القادمة عبر الموقع الرسمي.