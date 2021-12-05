نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي عودة الدراسة وخطوات التزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بداية من اليوم الأحد الموافق 4 من شهر ديسمبر عام 2021 يعود الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول، فيما يتم متابعة الدروس التعليمية أونلاين عبر منصة مدرستي.

وقد أصبحت طريقة تسجيل الدخول على منصة مدرستي محور اهتمام الكثير من أولياء الأمور والطلاب في جميع المراحل الدراسية، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني،حيث أكدت منصة مدرستي للمعلمين والمعلمات أنه يمكن إعداد درس متزامن أو غير متزامن أو معياري في المنصة وذلك من خلال طرق مُيسرة، وسوف نوضح لكم تلك الخطوات.

منصة مدرستي إعداد درس متزامن أو غير متزامن أو معياري

قد أنتهت وزارة التعليم السعودية كل جهودها للأستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني التعليمي من العام 1443/2021هـ، وذلك بعد تمتّع الطالبات والطلاب في كافة المراحل بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية وإليكم خطوات إعداد درس متزامن على منصة مدرستي:

تسجيل الدخول إلى مدرستي.

الضغط على الجدول الدراسي.

سوف يظهر الجدول الدراسي الخاص بالمعلم حدد الحصة التي تريد إعداد درس لها.

أضغط على أيقونة إعداد الدرس الآن.

أكمل بيانات الدرس.

أكمل عناصر الدرس بتحديد الأهداف.

مدرستي نظام الدراسة عن بُعد

تتميز مدرستى بالعديد من المميزات والخصائص ومن أهمها تفعيل نظام الدراسة عن بُعد حتى يستطيع الطلاب والطالبات من متابعة الدراسة في جميع المراحل التعليمية دون أن يحدث خلل في تلقى الطلاب المقررات المخصصة لهم خلال العام الدراسي وذلك بعد إعلان تعليق الدراسة في المملكة العربية السعودية في المدارس منذ عام 2020 بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا، ونظرًا لإيقاف الدراسة بمؤسسات التعليم العام والخاص والأهلي والجامعي ، حيث أنها وسيلة فعالة وآمنة للتعليم عن بعد لجميع الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

إستعداد الإدارات منصة مدرستي

قامت وزارة التعليم في المملكة بتجهيزاتها واستعداد الإدارات في المناطق والمحافظات، واكتمال الأعمال المحيطة باللجان المُشكّلة والإدارات المختصة بعملية الإشراف والتنفيذ والتشغيل على مستوى الإدارة، ومكتب التعليم، والمدرسة، حيث أكملت الفرق الميدانية التي تساندها لجان الاستعداد المدرسي في الإدارات الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للأعمال المنفذة داخل المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية.