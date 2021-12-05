نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة يقدم تمويل بقيمة 5000 ريال سعودي لجميع المواطنين في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلفة يُقدم تمويل شخصي من خلال المنصة الرسمية منصة سلفة دون تحويل الراتب وبدون كفيل، حيث تعتبر المنصة هي منصة إلكترونية لتقدم تمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية حيث توفر تمويل فوري بقيمة 5000 ريال سعودي لجميع المواطنين في المملكة السعودية، وفي أي وقت وأي مكان يمكن للمواطن الحصول علي ذلك التمويل خلال 15 دقيقة بعد الموافقة على الشروط ومتطلبات التمويل.

ويتم تقديم التمويل لجميع المواطنين ويُقدم العديد من التسهيلات والتيسييرات عند التقديد ويعتبر التمويل إسلامي متوافق مع قوانين وأحكام الشريعة الإسلامية، كما توفر منصة سلفة للعملاء التقديم علي الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة دون الحاجة للذهاب إلي المنصة في المملكة، لذلك نقدم لكم تمويل شخصي من سلفة وسيتم توضيح خلال المقال شروط ومعايير طلب التمويل.

سلفة الحصول على تمويل بقيمة 5000 ريال سعودي

تسعى منصة سلفة لتوفير كافة سُبل الراحة في المملكة العربية السعودية حيث تقدم تمويل بدون تحويل الراتب لتسهيل علي المواطنين في المملكة، وتقدم افضل التمويلات التي تبدأ من 1000 ريال سعودي ويصل إلي 5000 ريال سعودي وبشروط بسيطة وميسرة للمواطنين وبفترة سداد تناسب الراتب الشهري الخاص بالمواطن ومتوافق مع حالة معيشته.

حيث يتم الحصول علي التمويل من خلال التقديم على الطلب في خلال وقت قصير عبر منصة سلفه ويتم مباشرة إيداع المبلغ في الحساب الشخصي، وذلك توفيراً الوقت والجهد علي المواطنين في الحصول علي تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتابع لمؤسسة النقد الدولي الخاص بالمملكة العربية السعودية، وقد عملت منصة سلفه علي تقديم تمويل للمواطن السعودي يستطيع الحصول عليه في أقل من 15 دقيقة بهدف تلبية الاحتياجات المالية.

شروط الحصول على تمويل شخصي منصة سلفة

أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عاماً ويكون مكتمل الأهلية.

أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة.

الحد الأدنى للراتب الشهري 4,000 ریال سعودي.

أن يكون المتقدم على رأس العمل، بشرط ألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص.

كيفية الحصول على سلفة تصل قيمتها حتى 5000 ريال سعودي