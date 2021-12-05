نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد 1443 ومعرفة سلم رواتب المعلمين والراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد 1443، يعتبر نظام فارس للخدمة الذاتية من أهم الأنظمة الإلكترونية التي قامت بتقديمها وزارة التربية والتعليم السعودية لكوادرها كافة،التي تعمل بداخل الوزارة بما في ذلك الإداريين، والمعلمين وغيرهم، وكل المتخصصين التربويين، ويحتوي نظام فارس علي كافة المحتويات التي من الممكن أن يحتاج إليها أي من العاملين في المؤسسات التعليمية، ويمكن الوصول والتسجيل في نظام فارس من خلال الرابط الذي قدمته وزارة التربية والتعليم .

رابط نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتقديم الخدمات الإلكترونية لكل العاملين في مؤسساتها التعليمية، وذلك من أجل تبسيط كل إجراءاتهم، ويمكن من خلال رابط نظام فارس أن تتم الموافقة من قبل الوزارة علي طلبات محددة وفي أسرع وقت وبدون أي تعب أو مجهود. تجديدات منهجية العام القادم أخر أخبار وتصريحات وزارة التعليم وتتمكن من تسجيل الدخول عن طريق موقع فارس الإلكتروني.

خطوات تسجيل الدخول إلي نظام الخدمة الذاتية

من الممكن لكل من يعمل داخل المؤسسات التعليمية المختلفة الدخول إلي نظام فارس الإلكتروني بكل سهولة ويسر، ويمكن أيضا الاستفادة من الخدمات الذي يقدمها، وذلك عن طريق الدخول علي الرابط السابق.

ثم قم بالضغط علي الدخول إلي الخدمة الذاتية .

ثم سوف تظهر لك صفحة لتسجيل بياناتك والرقم السري الخاص بك، قم بتسجيل البيانات صحيحة.

وبعدها قم بإدخال الرقم المرئي المعروض أمامك .

ثم اختر تسجيل دخول المستخدم .

سوف تظهر لك خدمة الموقع، استعلم عن الخدمة التي تريد.

مميزات رابط نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد

لقد قام العديد من المعلمين والإداريين، والعاملين في مختلف المؤسسات التعليمية باستخدام نظام فارس للخدمة الذاتية، وذلك لما يتمتع به من مزايا عديدة، وأهم هذه المزايا :

موقع مجاني، ولا يحتاج شئ سوي توفير خدمة الإنترنت فقط .

يمكن عرض والتحقق من جميع البيانات الشخصية الخاصة بالعاملين .

يعرض نظام فارس كل ما يهم جميع التربويين في الدولة .

يمكننا نظام ارس من معرفة الراتب الشهري، والمكافأة، ومعرفة أيضا رصيد الإجازات .

يقدم لك النظام إمكانية الحصول علي موافقة للإجازة والمتطلبات الأخري، دون اللجوء للطرق التقليدية القديمة .

يتمكن النظام من عرض سجلات التوظيف للموظفين،ومن الممكن تقديم أي طلب عن طريق الدخول إلي الموقع فقط كما يمكنك معرفة المستبعدين من التأهيل الشامل والشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل

أهم خدمات نظام فارس الجديد 1443

تستطيع عن طريق نظام فارس الجديد التمتع بالعديد من الخدمات مثل:

طريقة الاستعلام عن الراتب عبر نظام فارس الجديد

تستطيع من خلال نظام فارس للخدمة الذاتية الاستعلام عن الراتب وذلك عن كريق الدخول إلي الرابط التابع لنظام فارس، وبعدها الضغط علي تعريف الراتب، ثم القيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وسيتم عرض كل التفاصيل الخاصة بالراتب الخاص بك .

رابط نظام فارس للخدمة الذاتية ومعرفة سلم رواتب المعلمين

يوفر نظام فارس معرفة الراتب الخاص بهم للمعلمين والإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن طريق الخطوات التالية:

أولا يقوم بالدخول على منصة فارس من خلال رابط نظام فارس .

هناك العديد من الاختيارات التي سيتم تقديمها عبر المنصة، عليك اختيار الراتب والبدلات.

ثم ينبغي الضغط على اختيار معرفة الراتب وإدخال البيانات الخاصة بالمعلم.

ثم بعدها يتم الضغط على اختيار تحميل التعريف لتستطيع الاستعلام عن الراتب.

وبعدها سوف يتم التحميل للصفحة التي قمت باختيارها

ثم بعد ذلك سوف يظهر القائمة الخاصة بالراتب الخاص بالمعلم

ويستطيع أيضا معرفة عن طريق الربط أيضا العلاوات السنوية بعد الزيادات تبعا للائحة الموضوعة الجديدة.

وتتراوح هذه الزيادة بين ٣٠٠ إلي ٦٤٠ ريال سعودي.

وتختلف زيادة كل معلم على حسب سلم الرواتب والدرجات التعليمية.

رابط نظام فارس وخدمات تعديل البيانات للموظفين السعوديين

كما أن نظام فارس الجديد يقدم للموظف أيضاً خدمة الاستقبال لطلبات من لديه الرغبة في التحويل من العمل الإداري إلى نظام التعليم. كما أن نظام فارس يوفر أيضاً فرصة إمكانية التعديل في البيانات للموظف السعودي عند طريق الرابط الإلكتروني. وكذلك إنه من الجدير بالذكر أن تعتبر أهم البيانات التي يجب تعديلها سجل التاريخ بالعمل في وزارة التربية والتعليم.

موعد بدء التسجيل على برنامج الدبلوم العالي 1443 للمعلمين

حيث قد بدأ التسجيل مع بداية العودة إلي الدراسة للفصل الدراسي الثاني. كما يأتي ذلك بهدف محاولة الوزارة التعليمية الاستفادة من مختلف الكوادر التعليمية للعمل لكي يعمل بتخصص يختلف عن التخصص العامل به. كما يعود هذا البرنامج بالنفع للمستفديدن من خلال الترقيات إلي معلم ممارس وكذلك تمكنهم من التسجيل في برامج الإبتعاث والإيفاد. وكذلك تكون لهم الأولوية في حركات النقل وكذلك القبول بالماجستير التنفيذي.