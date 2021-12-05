نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايبر بنده بالسعودية عروض الشتاء لطلعات شتوية اشتري قطعة والتانية مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية دائما العروض المميزة لكل عملائها بالفروع كلها، يعد بنده هايبر من الأسواق والأماكن المميزة التي تعرض كل ما هو جديد ومميز من العروض التي تخص كل بيت سعودي، والعروض اليوم تشمل على التخفيضات الشتوية بأنك تشتري قطعة من الهايبر وتحصل على القطعة الأخرى مجانا، فمن خلال السطور التالية سوف نوضح كل العروض بالتفصيل.

عروض هايبر بنده بالسعودية لطلعات شتوية اليوم:

العروض والتخفيضات المقدمة من بنده هايبر بالسعودية اليوم تصل حتى 50%، بأن تشتري قطعة وتحصل على القطعة الأخرى من نفس النوع مجانا، وتلك العروض تشمل في كل الأقسام، فمنها بأن تشتري ترمس حراري استانل ستيل ماركة شاها سعته لتر بسعر مميز في العرض 100 ريال بدلا من 147 ريال سعودي، ورغم تلك السعر إلا أنه تحصل على قطعة أخرى مجانا ليصبح سعر القطعتين داخل العرض 100 ريال.

أما عن عرض الشتاء الأخر المقدم من هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية على مرطب الشفاه بنكهات مختلفة التي يمكن استخدمها للحماية من التشققات في فصل الشتاء بسبب تعاملات الطقس، وتلك العرض يسمى مهرجان الجمال والسعر داخل العرض بمناسبة فصل الشتاء مميز يصل حتى خمسة ريال سعودي.

أقوى التنزيلات والخصومات في هايبر بنده اليوم على السلع الغذائية:

حرص هايبر بنده بتقديم الخصومات والتنزيلات لكل عملائها في كل الأقسام، فمن خلال السطور القادمة سنعرض عليكم متابعينا الكرام العروض الخاصة بقسم السلع الغذائية بمناسبة فصل الشتاء وعوامل الطقس السيئة، والعرض يشمل بأن تشتري قطعة من الهايبر وتحصل على نفس القطعة مجانا، ويشمل العرض على جبنة المراعي الكريمي سهلة الدهن بالخبز، وزنها خمسمائة جرام تشتري قكعة وتحصل على الأخرى مجانا وسعر القطعتين داخل العرض 19.95 ريال سعودي.

أما عن عرض وخصم على أرز بسمتي ذو الحبة الطويلة مقدمة من شركة العائلة، بحجم عشرة كيلو وسعرها داخل العرض بمناسبة الشتاء 63.95 ريال سعودي، ويعد الأرز البسمتي من الأطباق المميزة التي لا غنى عنه على السفرة بالسعودية لعمله في جميع الوجبات التي تميز الشعب السعودي مثل المندي بالدجاج، والكبسة باللحمة أو بالدجاج.