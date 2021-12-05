نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم موعد حساب المواطن الدفعة 49 استحقاق ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب أكثر من 12 مليون شخص في السعودية موعد حساب المواطن الدفعة 49 المقرر صرفها في شهر ديسمبر الجاري خاصة وأن يوم الإيداع المقرر وفق الجدولة الزمنية الخاصة ببرنامج حساب المواطن سوف يتوافق مع عطلة رسمية تتعطل فيها كافة المصالح والمؤسسات الحكومية في البلاد ما يعني تقديم موعد إيداع حساب المواطن للشهر الحالي وهذا الأمر ليس بجديد على المستفيدين فقد اعتاودا على تأخير موعد إيداع الدعم أو تقديمه.

موعد حساب المواطن الدفعة 49

وفق الآلية المتبعة فإن موعد إيداع دعم حساب المواطن هو يوم 10 من الشهر الميلادي ويتم التعديل وفق ما يلي:

إذا كان يوم الإيداع يوافق يوم الجمعة يتم تقديم موعد إيداع حساب المواطن لليوم التاسع من الشهر الميلادي أي إلى يوم الخميس.

أما إذا تصادف يوم الإيداع مع يوم السبت يتم تأجيل موعد صرف حساب المواطن إلى يوم 11 في الشهر أي في يوم الأحد.

وفي باقي الأيام يصرف حساب المواطن في موعده اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

نتائج الأهلية في حساب المواطن

وقبل إيداع الدعم في كل شهر تصدر نتائج الأهلية وهي قائمة تتضمن المستفيدين المستحقين للدعم والذين استوفوا شروط حساب المواطن وقاموا بارفاق المستندات الدالة على صحة البيانات وفي حال عدم نزول اسم المستفيد في الدعم للدفعة المقبلة يمكنه التقدم بالاعتراض خلال فترة محددة.

الاعتراض على حساب المواطن

في كل دفعة يكون هناك نوعين من الاعتراضات التي يمكن التقديم بها في حال وجود مشكلة:

الاعتراض على نتائج الأهلية :

وهو اعتراض على عدم شمول الاسم في المشمولين بالدعم خلال دفعة ما وذلك إما بسبب عدم تحديث بيانات حساب المواطن أو لعدم انطباق شروط حساب المواطن على مستفيد رئيس أو تابع.

الاعتراض على مبلغ الدعم

ويتم التقدم بالاعتراض على مبلغ الدعم بعد إيداع الدفعة ب5 أيام وذلك في حال كان المبلغ اقل من الدفعات السابقة أو كانت الدفعة معلقة أو غير مكتملة.

وفي حالة قبول الاعتراض يتم صرف الدعم في الدفعات التالية بأثر رجعي أما في حالة رفض الاعتراض لا يمكن للمستفيد التقدم باعتراض آخر.