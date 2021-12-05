رابط دخول منصة مدرستي العودة للمدارس الفصل الدراسي الثاني 1443 schools.madrasati.sa

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عمر شويل - جدة رابط دخول منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع عودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1443، والتي بدأ حضورياً اليوم الأحد الموافق 5/12/2021 للصفوف المتوسطة والثانوية، مع متابعة الدروس اليومية من خلال المنصة، فقد حازت المنصة على اهتمام كبير في السعودية وكذالك خارج المملكة، فبعد النجاح الذي حققته خلال غلق المدارس بسبب فيروس كورونا واستمرار العمل عليها حتي الآن، فقد أشادت منظمة الأمم المتحدة للعلم والثقافة “اليونيسكو” بنجاح منصة مدرستي كنموذج للتواصل تعليمياً عن بُعد وأصدرت كتاباً عن ذلك، وحرصاً من موقعنا المتميز “ثقفني” في متابعة أهم الأخبار وتقديم المعلومات الصحيحة من مصدرها الرسمي، نوفر لكم الرابط الإلكتروني الرسمي للدخول على المنصة لمتابعة الدروس اليومية.

دخول منصة مدرستي

الدخول على الموقع الإلكتروني “schools.madrasati.sa“.

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عودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1443

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني 1433، على أن يبدأ أول أيام الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 1 جمادي الأول 1443 الموافق 5 ديسمبر 2021، وحرصت الوزارة على التنبيه على الطلاب والعاملين بالتعليم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، خاصةً بعد الإعلان عن وجود متحور مكرون الجديد والتخوف من انتشاره بالمملكة، ويتم متابعة الوضع أول بأول من مديري الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة مع مديري المدارس.

نجاح منصة مدرستي في التعليم عن بُعد

الفضل لنجاح منصة مدرستي يرجع لتضافر الجهود بين الوزارة والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس.

وكذالك الطلاب وأولياء الأمور الذين حرصوا على متابعة الدروس يومياً من خلال المنصة والتواصل مع المدرسين أونلاين.

فكان نجاح هذا النموذج في التعليم عن بُعد وتقديم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور، ضمن خطة الوزارة في الحفاظ على سلامة الجميع من عدوي كوفيد 19، الذي أثر على سير العملية التعليمية في العديد من الدول سواء العربية أو الأوروبية، وخلال عام 2021 بدأ العمل على العودة للمدارس حضورياً لمنع حصل على اللقاح من المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، مع الاستمرار بالعمل على متابعة الدروس لهاتين المرحلتين بالإضافة للمرحلة الابتدائية التي ليس لها حضور ويتم التواصل من خلال المنصة.