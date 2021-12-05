تمويل إمكان بموافقة سريعة بدون موافقة الكفيل وبدون تحويل للراتب بأقساط ميسرة

تمويل شركة إمكان من أهم التمويلات الميسرة في السعودية لهذا العام الحالي حيث يوفر التمويل التأجيري والتمويل الميسر والتمويل الإضافي وغيرها من التمويلات ولكن تحت ضوابط وشروط معلنة عبر شركة إمكان وحقق نجاح كبير في الستة السابقة ولكن لابد من توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 1900 ريال سعودي ولا يشترط تمويل إمكان تحديد جهة العمل حيث متاح التمويل الميسر لجميع القطاعات في السعودية بعد تطابق الشروط والمتطلبات الأساسية للتمويل لدى شركة إمكان للتمويل ويتم الحصول على التمويل بموافقة سريعة عبر الإنترنت بدون كفيل غارم كذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة الآن.

كافة الشروط والمتطلبات الأساسية لدى شركة إمكان للتمويل

الشروط الواجبة للحصول على تمويل نقدي من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية من أهم الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان وإليكم جميع الضمانات والشروط الواجبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان كالتالي:

التمويل النقدي سريع يحتاج دخل ثابت شهري يساوي 1900 ريال سعودي للمتقاعدين.

كذلك يشترط تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية توفير دخل ثابت شهري 2000 ريال من الموظفين السعوديين.

يحتاج التمويل المناسب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبدأ من 22 سنه حتى 60 سنه فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل.

توفير مدة عمل 6 أشهر إذا كان العميل يعمل في القطاع الخاص فقط داخل أراضي السعودية.

يحتاج التمويل المناسب من شركة إمكان للتمويل توفير تقرير سمه السعودي بالمملكة.

كذلك التمويل يحتاج توفير حساب عبر مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية.

كافة المزايا التمويلية الهامة التي يقدمها إمكان للتمويل