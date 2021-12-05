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عمر شويل - جدة تقديم الأمن العام حج وعمره والشروط وطريقة التقديم 1443 ، من أهم عمليات البحث داخل المملكة العربية السعودية ؛ وذلك للتقدم للوظائف العسكرية التي تم الإعلان عنها من قبل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة داخل المملكة ، وذلك لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في صفوف القوات الخاصة المنظمة للحج والعمرة ، وذلك من خلال ما يلي: في سطور سنتحدث عن خطوات التقديم والتسجيل للوظائف المعلنة.

تقديم الأمن العام حج وعمره

أعلنت إدارة القبول المركزي للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية ، فتح باب التقديم للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ، لمن حصل على شهادة الثانوية العامة للتعيين في رتبة جندي ، وللتعيين في مختلف الفروع. القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المملكة.

شروط تقديم الأمن العام حج وعمره 1443

كشفت إدارة القبول المركزي للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية ، عن الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف ، وهي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

أن يكون المتقدم أيضًا من أصل وأصل سعودي ، واستبعدت الإدارة من نشأ مع والديهم أثناء خدمتهم للدولة خارج المملكة.

يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوما عليه في أي من الجرائم.

ألا يكون المتقدم قد تم تكليفه بمنصب في ظل النظام العسكري.

يشترط مطابقة الطول مع الوزن حسب اللوائح الطبية.

كما يجب أن يكون المتقدم غير متزوج من غير سعودية.

يشترط اجتياز جميع إجراءات القبول والاختبارات.

إحضار قرار معادلة الشهادة صادر عن وزارة التربية والتعليم السعودية ، في حالة الحصول على شهادة من خارج المملكة.

طريقة تقديم الأمن العام حج وعمره

يمكن لجميع الراغبين في التقدم لوظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة التقدم للوظائف باتباع ما يلي:

في البداية ، يجب عليك الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف انقر فوق الوظائف المتاحة. ويجري العمل لتحديد موقف جندي في قوات أمن الحج والعمرة. الوصول الكامل إلى جميع الشروط والأحكام الخاصة بالوظائف. املأ جميع المعلومات المطلوبة: (رقم الهوية – تاريخ الولادة – نوع الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب – رقم الوظيفة ) النقر على أيقونة موافق. تأكد من صحة البيانات الشخصية. انقر فوق أيقونة التالي وقم بتأكيد الطلب.

رواتب القوات الخاصة للحج والعمرة

حددت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة رواتب لجميع الرتب العسكرية في المملكة العربية السعودية العاملة لديها وهي على النحو التالي: