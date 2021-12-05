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تقديم الأمن العام حج وعمره والشروط وطريقة التقديم 1443

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ثريا محمد 0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الأمن العام حج وعمره والشروط وطريقة التقديم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الأمن العام حج وعمره والشروط وطريقة التقديم 1443 ، من أهم عمليات البحث داخل المملكة العربية السعودية ؛ وذلك للتقدم للوظائف العسكرية التي تم الإعلان عنها من قبل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة داخل المملكة ، وذلك لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في صفوف القوات الخاصة المنظمة للحج والعمرة ، وذلك من خلال ما يلي: في سطور سنتحدث عن خطوات التقديم والتسجيل للوظائف المعلنة.

تقديم الأمن العام حج وعمره

أعلنت إدارة القبول المركزي للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية ، فتح باب التقديم للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ، لمن حصل على شهادة الثانوية العامة للتعيين في رتبة جندي ، وللتعيين في مختلف الفروع. القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المملكة.

شروط تقديم الأمن العام حج وعمره 1443

كشفت إدارة القبول المركزي للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية ، عن الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف ، وهي:

  • يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل.
  •   أن يكون المتقدم أيضًا من أصل وأصل سعودي ، واستبعدت الإدارة من نشأ مع والديهم أثناء خدمتهم للدولة خارج المملكة.
  • يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوما عليه في أي من الجرائم.
  •  ألا يكون المتقدم قد تم تكليفه بمنصب في ظل النظام العسكري.
  • يشترط مطابقة الطول مع الوزن حسب اللوائح الطبية.
  • كما يجب أن يكون المتقدم غير متزوج من غير سعودية.

  • يشترط اجتياز جميع إجراءات القبول والاختبارات.

  • إحضار قرار معادلة الشهادة صادر عن وزارة التربية والتعليم السعودية ، في حالة الحصول على شهادة من خارج المملكة.

طريقة  تقديم الأمن العام حج وعمره 

يمكن لجميع الراغبين في التقدم لوظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة التقدم للوظائف باتباع ما يلي:

  1. في البداية ، يجب عليك الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف
  2. انقر فوق الوظائف المتاحة.
  3. ويجري العمل لتحديد موقف جندي في قوات أمن الحج والعمرة.
  4. الوصول الكامل إلى جميع الشروط والأحكام الخاصة بالوظائف.
  5. املأ جميع المعلومات المطلوبة: (رقم الهوية – تاريخ الولادة – نوع الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب – رقم الوظيفة )
  6. النقر على أيقونة موافق.
  7. تأكد من صحة البيانات الشخصية. انقر فوق أيقونة التالي وقم بتأكيد الطلب.

 رواتب القوات الخاصة للحج والعمرة

حددت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة رواتب لجميع الرتب العسكرية في المملكة العربية السعودية  العاملة لديها وهي على النحو التالي:

الدرجة  جندي  جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء
1 3220ريال 3395ريال 3765ريال 4455ريال 5260ريال 6180ريال 7215ريال
2  3350 ريال 3540ريال 3940ريال 4665ريال 5510ريال 6480ريال 7575ريال
3  3480ريال 3685ريال 4115ريال 4875ريال 5760ريال 6780ريال 7935ريال
4 3610ريال 3830ريال 4290ريال 5080ريال 6010ريال 7080ريال 8295ريال
5 3740ريال 3975ريال 4465ريال 5295ريال 6260ريال 7380ريال 8655ريال
6 3870ريال 4120ريال 4640ريال 5505ريال 6510ريال 7680ريال 9015ريال
7 4000ريال 4265ريال 4815ريال 5715ريال 6760ريال 7980ريال 9375ريال
8 4130ريال 4410ريال 4990ريال 5925ريال 7010ريال 8280ريال 9735ريال
9 4260ريال 4555ريال 5165ريال 6135ريال 7260ريال 8580ريال 10095ريال
10 4390ريال 4700ريال 5340ريال 6345ريال 7510ريال 8880ريال 10455ريال
11 4520ريال 4845ريال 5515ريال 6555ريال 7760ريال 9180ريال 10815ريال
12 4650ريال 4990ريال 5690ريال 6765ريال 8010ريال 9480ريال 11175ريال
13 4780ريال 5135ريال 5865ريال 6975ريال 8260ريال 9780ريال 11535ريال
14 4910ريال 5280ريال 6040ريال 7185ريال 8510ريال 10080ريال 11895ريال
15 5040ريال 5425ريال 6215ريال 7395ريال 8760ريال 10380ريال 12255ريال

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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