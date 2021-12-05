رابط تقديم قوات الأمن للحج والعمرة على رتبة جندي من خلال أبشر توظيف

رابط تقديم قوات الأمن، تعلن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، عن فتح باب القبول والتسجيل، للرجال برتبة (جندي)، وذلك عن طريق منصة (أبشر – توظيف)، بوزارة الداخلية، بالمملكة العربية السعودية، ولذلك ازداد البحث بشكل كبير منذ الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتم التوضيح أنه يتم القبول للمتقدمين من حيث: المفاضلة بينهم على حسب الشروط والمعايير الموضوعة لتلقي الطلبات.

رابط تقديم قوات الأمن

قد تم الإعلان من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي. بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية. أنه تم فتح باب القبول والتسجيل. للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة (رجال) برتبة جندي. وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/12/2021م. 29/4/1443هــ. وحتى يوم الخميس الموافق 9/12/2021م. 5/4/1443هــ. وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية. https://jobs.sa

شروط التقديم للوظيفة قوات الأمن

أن يكون المتقدم للوظيفة حامل الجنسية السعودية. بحيث يستبعد من يكون ناشئ وتربى بعيداً عن أراضي المملكة.

أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

على المتقدم للوظيفة أن يكون حسن السير والسلوك ولا يكون محكوم عليه في أي قضايا خصوصاً القضايا المتعلقة بالشرف والأمانة.

إذا كان متزوج لابد من أن تكون الزوجة سعودية الأصل والمنشأ.

لابد من تناسب الطول والوزن وذلك حسب اللائحة الطبية المقرة.

ألا يكون قد التحق بوظيفة عسكرية من قبل.

ألا يكون قد تم فصله من وظيفة عسكرية.

اجتياز المتقدم جميع الاختبارات والإجراءات المخصصة للقبول.

معادلة ومصادقة الشهادات الخاصة بالمتقدم التي حاز عليها من خارج المملكة وذلك عن طريق وزارة التعليم.

كيفية التسجيل للوظيفة قوات الأمن

يتم التسجيل عبر شبكة الانترنت عبر الموقع الرسمي (jobs.moi.gov.sa).

الدخول على أبشر توظيف.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

يتم كتابة جميع البيانات الموجودة في استمارة التسجيل الإلكترونية مع التأكد أن البيانات تم إدخالها بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة إرسال.

ثم الضغط على أيقونة حفظ.

ملحوظات هامة: