صرف الدفعة 49 حساب المواطن 1443هـ ca.gov.sa لمستحقيها بالمملكة العربية السعودية

صرف الدفعة 49 حساب المواطن باقي على موعده أربعة أيام فقط وفق ما أعلنه البرنامج عبر الحساب الرسمي اإلكتروني تويتر، وسيتم صرف الدورة 49 للمستحقين مكتملي الأهلية وشروط الاستحقاق، والبرنامج عبارة عن دعم مالي يستهدف المواطن السعودي من الفئة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بهدف توفير حياة كريمة لهم من مسكن مناسب ومبلغ مالي يساعدهم على مواجهة الأوضاع، في ظل الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030م، والتي يعمل القائمين على شؤون المملكة على قدم وساق لتحقيقها على أرض الواقع.

صرف الدفعة 49 حساب المواطن

في نفس السياق السابق سيتم بمشيئة الله صرف الدفعة 49 يوم الخميس 9 ديسمبر 2021م، الموافق 5 جمادى الأولى 1443هـ، وفق الموعد الدوري الشهري للصرف اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم اليوم أو تأخيره يوم في حال إن وافق يوم 10 ميلادي إجازة رسمية أو عيد وطني أو أعياد، كما أوضح البرنامج طرق الاستعلام عن الدفعة المستحقة، وشروط الأهلية، والجدير بالذكر أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج، تقدر بحوالي 105 مليار ريال سعودي، كما تم صرف تعويضات لمستحقي الدفعات السابقة قدرت 877 مليون ريال سعودي حتى الآن.

أبرز شروط وأهلية الاستحقاق لصرف دعم حساب مواطن بالمملكة

وعن شروط وأهلية استحقاق دعم حساب مواطن بالمملكة العربية السعودية وفق مستجدات 1443هـ، نذكرها بالترتيب التالي:

شرط أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية. استحقاق الدعم للمرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي. كذلك الدعم للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة. استحقاق الدعم للمواطن السعودي من ذوي الإعاقة التي لا تمكنه من العمل. كما يجب أن يكون المواطن من المقيمين على أراضي المملكة إقامة دائمة، أي لا تتجاوز مدة سفره خارج أراضيها أكثر من 90يوم. وجوب توافق البيانات المقدمة من قبل المستفيد، مع بيانات الجهة التي لها علاقة بالمستفيد. ألا يكون المستفيد داخل السجن، أو أحد دور الرعاية الحكومية. أيضًا ألا يكون للمستفيد جهة دعم أخرى تابعة لمنظمة ما. في النهاية يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 49 برقم الهوية لشهر ديسمبر2021م

وللاستعلام عن موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات برقم الهوية الوطنية، للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي رابط حساب المواطن.

كذلك تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد.

ثم القيام بتسجيل رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بالمواطن المستفيد.

في النهاية الضغط على خانة الاستعلام، وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد عن الدفعة 49 لحساب المواطن.

كيفية تقديم طلب الإعتراض إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب الموطن بالمملكة 1443هـ

ولمستحقي الدعم مستوفي شروط الأهلية ومكتملي الطلبات بإمكانهم تقديم الإعتراض عن مستحقات الدفعة 49 بالخطوات التالية: