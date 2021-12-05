طريقة التقديم على طلب نقل مدرسي للطالب أو الطالبة عبر منصة نور 1443 في المملكة

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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على طلب نقل مدرسي للطالب أو الطالبة عبر منصة نور الإلكترونية في المملكة حيث يزداد البحث عن طريقة و خطوات التسجيل لطلب نقل مدرسي حيث يحتاج أولياء الأمور الذين قد ادخلوا أولادهم بمدارس اخرى وهذا وقت تعميم عملية التعليم عن بعد. تقوم منصة نور الإلكترونية بجميع خدمات العملية التعليمية للمواطنين والمقيمين في المملكة وتتم خدمه نقل أبناء أولا الأمور من و إلى المدرسة عبر المنصة كما يمكن لأولياء الأمور الذين تعثروا في تقديمهم للطلاب على خدمة النقل المدرسي بطريقة إلكترونية يمكن الاتصال على مركز رعاية المستفيدين عبر 19996 وهذا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

خطوات نقل مدرسي عبر بوابة نور 1443

يتطلب النقل المدرسي للطالب أو الطالبة داخل المملكة العربية السعودية خطوات صحيحة للتقديم على الطلب وفق ذلك باتباع عدد من الخطوات الصحيحة الإلكترونية عند تقديم الطلب للمرة الأولي.

يجب تسجيل الدخول إلكترونيا عبر منصة نور.

لابد من تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية للمستخدم نظام نور باسم المستخدم.

اختر من الخدمات طلب نقل مدرسي

الضغط فوق رابط طلب نقل مدرسي.

يجب قراءة الشروط والأحكام و الموافقة عليها.

قم بتحديد خانة الإقرار ثم النقر عليها بالموافقة.

ثم قم بالضغط على زر موافق سوف يتم الانتقال بك إلي صفحة التسجيل الخاصة بالنقل.

قم بتسجيل كل البيانات الخاصة للطالب الذي يريد النقل وهى:

اسم الطالب المراد نقله.

اختيار اسم الإدارة التعليمية المراد النقل منها.

اختيار اسم المدرسة المراد نقل الطالب إليها.

من الضروري ملئ كل خانات الحقول المطلوبة.

في النهاية يتم الضغط على زر “التثبيت”.

بعد ذلك سيتم استقبال طلب نقل الطالب المقدم من ولي الأمر عبر نظام نور الإلكتروني و تتم معالجة الطلب و يتم التحقق فيه سواء كانت بالموافقة أو الرفض.

شروط نقل طالب أو طالب من مدرسة إلى اخرى

هناك مجموعة من الشروط قد وضعتها وزارة التعليم السعودي تحت نظام من القواعد الخاصة لاجراءات تحويل الطلاب من بين مدرسة إلى اخرى داخل المملكة وهي على النحو التالي:

لا يوجد مانع لنقل الطلاب داخل المملكة في أي محافظة أو أي منطقة ولكن يجب تقديم طلب نقل من مدرسة إلى اخرى في حالة إذا وجد سبب مقنع لذلك النقل. يشترط وجود حساب خاص بولي أمر الطالب على نظام نور التعليمي الرقمي لتقديم طلب النقل إلكترونيا. ترفض كل الطلبات المقدمة ورقيا. عند تقديم الطلب النقل إلكترونيا تتم مراجعة وفحص الطلب في حالة الموافقة يتم إبلاغ المدرسة المراد النقل منها وأيضا المدرسة المراد النقل إليها. يجب الالتزام بالمعايير الأهلية الخاصة بالانتقال بين المدارس إذا لا يمكن للطالب المقيم بصفة دائمة في جدة تقديم طلب انتقال إلى مدرسة في مدينة الرياض دون وجود ما يثبت نقل مكان الإقامة. عند تقديم الطلب يجب توضيح سبب الرغبة في نقل الطالب من مدرس إلي اخرى بشكل مفصل ودقيق وخالي من التزييف.

يجب أن يكون تقدير المسافة للانتقال الطالب من مدرسة إلى مدرسة اخرى في نفس المنطقة حوالى 250 متر على الأقل أو اكثر.