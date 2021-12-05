نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اكتتاب المنجم للأغذية للأفراد بنسبة 10% من إجمالي اسهم الشركة لدى البنوك المستلمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت مرحلة اكتتاب الأفراد في المنجم للأغذية، وذلك كما جاء في نشرة اكتتاب المنجم، وطرح أسهم الشركة في سوق سوق تداول السعودية لدى البنوك المستلمة، التي أعلنت عنها شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وذلك باعتبارها مدير سجل الاكتتاب والمستشار المالي لشركة المنجم، وذلك بعد أن انتهت عملية بناء سجل الأوامر ومرحلة اكتتاب الفئات المشاركة في أسهم الشركة؛ حيث خصصت الشركة 30% من أسهمها للمؤسسات، وقد نجحت بالفعل حيث بلغت نسبة التغطية 176 مرة.

اكتتاب المنجم للأغذية

مع بداية اليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر بدء اكتتاب الأفراد في المنجم للأغذية، ويستمر لمدة يومين، على أن ينتهي في يوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر، وذلك وفقًا لما جاء في نشرة اكتتاب المنجم؛ حيث طرحت الشركة 1.8 مليون سهم من إجمالي الأسهم أمام المكتتبين الأفراد بما يشكل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة 18 مليون سهم، وقد تم تحديد سعر الطرح النهائي بعد نجاح عملية بناء سجل الأوامر والحصول على الموافقة من سوق الأسهم السعودية تداول، حيث ثبت سعر الطرح عند 60 ريال سعودي للسهم الواحد.

البنوك المستلمة اكتتاب المنجم

أشارت شركة المسؤولة عن تغطية الطرح الأولي للاكتتاب، ومدير سجل الاكتتاب البنوك المستلمة اكتتاب المنجم، حيث أنها تستقبل طلبات الأفراد الراغبين في المشاركة في عملية شراء أسهم الشركة من خلال قنوات التواصل المختلفة، سوا من خلال زيارة الفرع أو إلكترونيًا، وتتمثل البنوك المستلمة في:

البنك الأهلي السعودي.

البنك السعودي البريطاني (ساب).

مصرف الراجحي.

اسهم المنجم للأغذية

تعد شركة المنجم من الشركات الرائدة في مجال الأغذية المجففة والمبردة والمجمدة في المملكة، وقد أعلنت عن نيتها لطرح الأسهم في سوق تداول السعودية، وبالفعل حصلت على الموافقة في 17 أغسطس الماضي، كما حصلت على موافقة السوق المالية في 28 سبتمبر، وبناءً عليه: