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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 وفئات الرخص المهنئة للمعلمات والمعلمين في المقال التالي
يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ، وكيفية معرفة خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، بالتزامن مع إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية مواعيد التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه للمعلمين 1443 وفئات الرخص المهنئة للمعلمات والمعلمين السعوديين.
شروط اختبار الرخصة المهنية للمعلمين
ونستعرض لكم شروط الرخصة المهنية للمعلمين بعد إضافة بعد التعديلات وإليكم الشروط في السطور التالية :
- لابد من الحصول على المؤهل التعليمي المناسب .
- تحقيق شرط سنوات الخبرة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية.
- إنجاز الاختبارات المهنية ( التربوية والعامة و التخصصية ) ولابد ان تكون سارية الصلاحية.
- لابد من وجود الدرجة المطلوبة لكل اختبار ولكل مستوى.
- عند التقدم لاختبار الرخصة ، لابد الا يكون مر أكثر من 12 شهرآ علي نتيجة الاختبارات التربوية والعامة والتخصصية.
- يتم إصدار الرخصة للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات التربوية و التخصصية والعامة نهاية 2023 .
- من الممكن طلب ترقية الرخصة من حيث المستويات عند استيفاء شروط كل مستوي الترقية.
فئات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات
تنقسم الرخصة المهنية للمعلمين إلي ثلاثة فئات يتم تقسيمها علي النحو التالي :
- أول فئة.. رخصة معلم ممارس: وحددت الهيئة درجة الاجتياز للحصول عليها وهي ما بين 50 إلي 69 درجة.
- ثاني فئة.. رخصة معلم متقدم: وحددت الهيئة درجة اجتيازها ما بين 70 و 84 درجة .
- ثالث فئة.. رخصة معلم خبير: والدرجة التي حددتها الهيئة لاجتيازها 85 درجة فيما فوق .
رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب عدة مراحل لإصدار الرخصة المهنية للمعملين والمعلمات نتعرف عليها في السطور التالية:
- المرحلة الأولى: التسجيل في الاختبارات المهنية من خلال موقع هيئة التعليم والتدريب السعودية عبر etec.gov.sa وسوف تقوم الهيئة بمراجهة البيانات والمعلومات المٌقدمة من قبل المعلم أو المعلمة.
- ثاني مرحلة: اجتياز جميع الإختبارات ( التربوية _ العامة _ التخصصية) ، ومعرفة النتائج .
- ثالث مرحلة: تقديم طلب إصدار الرخصة حسب المستوي المحدد التي توفرت فيه الشروط ، ويتم تقديم الطلب إلي الهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية.
- تجدر الإشارة أن مدة سريان الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات خمس سنوات من تاريخ الإصدار او التجديد او الترقية.
- يتم تنظيم لجنة للنظر في المخالفات، لمن خالف اللوائح والضوابط المنوط بها في حالات الايقاف أو انتهاء صلاحية الرخصة .
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