نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سداد منصة احكام إلكترونيًا عبر صراف الإنماء وصراف الراجحي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من مستفيدي منصة إحكام عن طريقة سداد منصة احكام إلكترونياً وعن الرسوم المُقرر دفعها مقابل الخدمات المتاحة من قبل المنصة، حيث تعتبر المنصة الرقمية المخصصة من قبل هيئة عقارات الدولة من أجل استقبال طلبات كافة المواطنين الراغبين في استكمال إجراءات الحصول على إثبات الملكية العقارية للعقار الخاص بهم في جميع مناطق ومدن المملكة السعودية، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي رسوم منصة إحكام و طريقة تسديد رسوم منصة إحكام و كيفية التسجيل في المنصة.

منصة احكام الرقمية

تُعد منصة إحكام الرقمية إحدى المنصات المتميزة التي أطلقتها الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية، وقد تم إنشاء هذه المنصة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية من أجل مساعدة المواطنين السعوديين الذين لا يملكون صكوك الملكية للعقارات في المملكة، منصة إحكام هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات ( إحكام ) المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها النظر في طلبات التملك وطلبات التعديل، واثبات ملكية العقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة سداد منصة احكام إلكترونيًا عن طريق صراف أو التطبيق بنكي الراجحي والإنماء.

طريقة سداد منصة احكام

ومن الجدير بالذكر إنه لن يتم استكمال إجراءات طلب التقديم الخاص بكم في منصة إحكام إلا بعد تسديد فاتورة السداد، وذلك من خلال خدمة سداد عبر أجهزة الصراف الآلي أو عبر تطبيق مصرف إنماء أو الراجحي أو من خلال البنك الموجود فيه حسابك الخاص، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة السداد بالطريقة الإلكترونية عبر مصرف الإنماء.

طريقة سداد منصة احكام عبر مصرف الإنماء

يتم تسديد رسوم منصة إحكام عن طريق المصرف بناءً على الرسالة التي تصل المُستفيد، والتي تشتمل على رقم الفاتورة، ورقم الطلب، وفيما يلي سوف نتعرف علي طرق دفع الفواتير عبر أجهزة الصراف أو التطبيق.

في البداية يجب التوجه إلي أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للبنك.

القيام بتسجيل الدخول للحساب المصرفي الخاص بك.

اختيار “ خدمات أخرى “.

“. اختيار أيقونة “ مدفوعات خدمات “.

“. يمكن دفع الفاتورة من خلال استخدام المعرف الموجود بها.

قم بإدخال الرقم المفوتر في المكان الخاص به.

اضغط على زر “ موافق “.

“. بعد ذلك يجب إدخال رقم الفاتورة في الحقل المخصص لذلك.

سوف يظهر بعد ذلك تفاصيل المدفوعات وقيمة المبلغ المراد تسديده.

وفي النهاية قم بالضغط على أيقونة (دفع كامل المبلغ).

إما في حالة عدم توافر كامل المبلغ في الحساب المصرفي الخاص بك يتم إلغاء العملية في الحال.

طريقة تسديد رسوم احكام من تطبيق وصراف الراجحي

يمكنكم دفع الرسوم الخاصة بـ أنظمة سداد عبر البنوك السعودية ومن أهمها بنك الراجحي السعودي، حيث يفضل العديد من الموطنين التعامل مع البنك لتوافقه مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية بالإضافة إلي قروض التمويل السكني و المالي، وفيما يلي سوف نتعرف علي طرق الدفع من خلال الراجحي.

قم بإدخال بطاقة صراف الراجحي في جهاز الخدمة الذاتية.

اختر “ سداد المدفوعات ” من قائمة الخيارات الرئيسية.

” من قائمة الخيارات الرئيسية. ثم اختر “ دفع رسوم التسوية ” حيث أن هذه عملية لا تستغرق وقتًا على الإطلاق لإكمالها.

” حيث أن هذه عملية لا تستغرق وقتًا على الإطلاق لإكمالها. قم بإدخال رقم الفاتورة لإظهار مبلغ الفاتورة المطلوب للدفع.

اضغط على زر “نعم” لدفع الفاتورة وخصم المبلغ.

حيث أنها تستند إلى رسالة تفيد بأن تصل من منصة Ehkam.sa مع رقم الفاتورة ورقم الطلب ورقم الفاتورة، و يمكنك سداد رسوم منصة إحكام من خلال تطبيق الراجحي من خلال متابعة التالي.

وفي حالة عدم امتلاك حساب خاص بك في المصرف فيمكنك فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني بكل سهولة ويسر وبدون بذل أي جهد.

طريقة التقديم على منصة احكام الإلكترونية لتملك العقارات

يمكن للمواطن التقديم بطلبات تملك العقار في المملكة العربية السّعودية عبر منصة إحكام، حيث سيتم النظر في طلبات تملك العقار من قبل الأمانة العامة، ولهذا يتعين على جميع الراغبين بإرسال طلباتهم للمنصة وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية للتقديم أو تعديل بيانات الطلب، وهي كالآتي:

في البداية يجب الدخول مباشرةً إلى منصة إحكام لتملك العقارات.

قم بتسجيل في المنصة من خلال إنشاء حساب جديد في المنصة.

اضغط على تبويب (تقديم الطلب).

قم بإدخال كافة البيانات وتعبئة النموذج مع إرفاق المستندات المطلوبة.

يجب مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة من البلديات و الأمانات لرفع مخططات الرفع المساحي في حال كان طلبك طلب جديد أو تكملة إجراءات طلب سابق.

وفي النهاية يُمكنكم متابعة حالة الطلب عن طريق المنصة.

رسوم منصة احكام

قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإعلان عن قائمة الرسوم المفروضة على مختلف الخدمات القانونية والفنية التي يتم تقديمها للمستفيدين، وذلك بجانب الخدمات الأخرى المقدمة، وفيما يلي سوف نتعرف علي قيمة الرسوم الخاصة بالعقار السكنى والزراعي والتعديلات الشكلية.

رسوم العقار السكني من منصة إحكام

مبلغ رسوم العقار السكني البالغ مساحته 100 متر مربع فما دون: 200 ريال سعوديّ.

قيمة العقار السكني الذي تتراوح مساحته ما بين (100-500 متر مربع): 400 ريال سعوديّ.

رسوم العقار السكني الذي تتراوح مساحته ما بين (500-1000 متر مربع): 800 ريال سعوديّ.

قيمة العقار السكني الذي تبلغ مساحته ما بين (1000-2000 متر مربع): 1,200 ريال سعوديّ.

رسوم العقار السكني الذي تزداد مساحته عن 2000 متر مربع: 1,800 ريال سعوديّ.

رسوم العقار الزراعي منصة إحكام

قيمة رسوم العقار الزراعيّ البالغ مساحته 1,000 متر مربع فما دون: 800 ريال سعودي.

العقار الزراعيّ الذي تتراوح مساحته ما بين (1000-10,000 متر مربع): 1,400 ريال .

رسوم العقار الزراعيّ الذي تتراوح مساحته ما بين (10,000 -25,000 متر مربع): 2,000 ريال.

العقار الزراعيّ الذي تتراوح مساحته ما بين (25,000-50,000 متر مربع): 3,000 ريال سعوديّ.

رسوم العقار الزراعيّ الذي تزيد مساحته عن 50,000 متر مربع: 4,000 ريال.

رسوم التعديلات الشكلية منصة إحكام

وجاءت قيمة الرسوم المقررة الخاصة بالتعديلات الشكلية علي النحو التالي لكلّ من الآتي:

قيمة التعديلات الشكلية للعقار السكني: 200 ريال سعوديّ.

رسوم التعديلات الشكليّة للعقار الزراعيّ: 500 ريال سعوديّ.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم طريقة سداد منصة إحكام إلكترونيًا عبر مصرف الراجحي ومصرف الإنماء ومعرفة كيفية التقديم والرسوم المفروضة من قبل الوزارة.