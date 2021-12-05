طريقة الاكتتاب في60

من أبرز ما يتم البحث عنه من قبل المستثمرين هو طريقة الاكتتاب في اكتتاب المنجم 1443. حيث أعلنت الشركة عن بدء الاكتتاب اليوم الموافق 5-12-2021 الموافق 1-5-1443، ويوفر مصرف الراجحي إمكانية المشاركة في اكتتاب شركة المنجم للأغذية وأيضًا يوفر العديد من طرق الاستثمار الأخرى بما فيها شراء سبائك الذهب والاستثمار في شراء وبيع الأسهم.

اكتتاب المنجم

أعلنت الشركة عن بدء الاكتتاب بقيمة 60 ريال للسهم الواحد والحد الأدنى للاكتتاب للفرد الواحد هو 10 أسهم حتى 300 ألف سهم، وأعلن مصرف الراجحي أن الخدمة متاحة عبر القنوات الإلكترونية للمصرف تطبيقات الهواتف الذكية وخدمة المباشر والصراف الآلي حتى مساء الاثنين 2-5-2021.

طريقة الاكتتاب في اكتتاب المنجم 1443

يمكن الاكتتاب في أسهم المنجم من خلال الخطوات الآتية:

الدخول لتطبيق الراجحي عبر الجوال.

تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري ثم كتابة الرمز المُرسل والنقر على التالي.

ثم اختيار الوضع المالي من القائمة الرئيسية ثم النقر على خيار الاشتراك ثم الاشتراك في الاكتتاب.

اختر شركة المنجم للأغذية من القائمة.

ثم حدد عدد الأسهم المراد شرائها ثم دفع الرسوم المقدرة .

وأخيرًا تقديم الطلب.

اكتتاب المنجم عبر الراجحي الصراف الآلي

يتيح مصرف الراجحي إمكانية المشاركة في الاكتتابات عبر الصراف الآلي بالخطوات الآتية:

التوجه لأقرب جهاز صراف آلي ثم إدخال البطاقة وكتابة الرقم السري .

من القائمة الرئيسية أنقر على عمليات أخرى.

ثم النقر على اكتتاب بيع الأسهم وتحديد العملية المطلوبة

ثم الاكتتاب العام واختر شركة المنجم وحدد عدد الأسهم وأكد قيمة الدفع للأسهم .

بذلك تكون قد انتهيت من الاكتتاب في شركة المنجم للأغذية.

طريقة إضافة أفراد في اكتتاب الراجحي بالخطوات

يمكن إضافة أفراد الأسرة للمشاركة في الاكتتاب بالخطوات الآتية: