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عمر شويل - جدة حجز تذاكر بيت الرعب موسم الرياض من أبرز الفاعليات التي يبحث عنها الكبار والصغار في موسم الرياض 2021. والتي تزامنت مع انطلاق فاعلية ملاهي ونترلاند الشتوية. المنطقة التي تضم عشرات الألعاب والفاعليات المبهجة والألعاب الترفيهية المختلفة. حيث تم انطلاق فاعلية بيت الرعب لمحبي الأجواء غير التقليدية وتتضمن عددًا من الألعاب المخيفة والعروض المسرحية المرعبة المليئة بالإثارة والتشويق .

موسم الرياض 2021

يعد موسم الرياض من أبرز المهرجانات السياحية المقامة على أرض الرياض والهدف منه جعل الرياض على خارطة السياحة العالمية، وجعلها وجهة سياحية داخلية وخارجية ويضم مجموعة من الفاعليات منها ملاهي ونترلاند، وسفاري الرياض، ونبض الرياض، والرياض بوليفارد، ومطاعم المربع وغيرها.

فاعلية بيت الرعب موسم الرياض

تتواجد الفاعلية في منطقة ونترلاند الرياض وتقدم تجربة مثيرة لمحبي الرعب والأجواء الغامضة. وتم تصميمها حتى تتناسب مع الزوار من كل الأعمار وتبدأ الرحلة للدخول لبيت الرعب الدخول لمنزل قديم ثم يوجد سبعة ألعاب مخيفة ويوجد عرض مسرحي مخيف مصحوب بموسيقى مخيفة . يوجد ورش لتعليم مكياج الرعب.

حجز تذاكر بيت الرعب موسم الرياض

يتم حجز تذاكر بيت الرعب في فاعلية ونترلاند الرياض عبر موقع حجز تذاكر موسم الرياض، ويتم حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول لموقع موسم الرياض.

اختر فاعلية ونترلاند.

ثم اطلع على شروط وأحكام الفاعلية.

انقر على أيقونة احجز الآن أعلي اليسار.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل الدخول لتكت مكيس.

حدد عدد التذاكر المطلوبة ثم اختيار طريقة الدفع ثم الدفع الإلكتروني واختيار الطريقة التي تريد الدفع بها.

ثم الاحتفاظ بمعلومات التذاكر ثم الانتقال لمقر الفاعلية والحصول على تذاكر ألعاب الرعب حيث تتواجد العديد من فاعليات الرعب في ملاهي ونترلاند.

رابط حجز تذاكر موسم الرياض

قد أتاحت الهيئة العامة للترفيه للمواطنين والمقيمين في المملكة ، الحصول على تذاكر الفاعليات من خلال موقع موسم الرياض إلكترونيًا قبل الذهاب للفاعلية، مع إبراز حالتك الصحية محصن في تطبيق توكلنا أو الحجز من خلال تطبيق موسم الرياض لنظامي الآيفون والأندرويد.