نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط المسكن والسيارة والحصول عليهم من مؤسسة الوليد بن طلال لمواطني المملكة في المقال التالي

شرط المسكن والسيارة والحصول عليهم من مؤسسة الوليد بن طلال إليكم طريقة الحصول على مسكن وسيارة من مؤسسة الوليد بن طلال في السعودية 1443 حيث تعد مؤسسة الوليد السعودية الإنسانية من أفضل المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية والتي ازداد نشاطها في الفترة الأخيرة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد الذي أطاح بها وخاصة ببيئة العمل وفقدنا إثرها أعزائنا وأعمالنا بسبب تدهور اقتصاد الدول وتعمل المؤسسة على تقديم الخدمات لكل المواطنين السعوديين الذين هم بحاجة للعون سواء حصولهم على السيارة أو السكن. شروط استحقاق المواطن الحصول على سيارة ومسكن من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على المسكن أو السيارة سعودي الجنسية ويعيش على أرض المملكة العربية السعودية.

لا يجب أن يكون المواطن ممتلكًا لأي عقار سكني أو مسكن خاص أو سيارة خاصة به.

التقديم على خدمات المؤسسة يتم مرة واحدة فقط في العمر سواء تم القبول أو الرفض.

إحضار المواطن مستند رسمي يفيد انتظامه في دفع الفواتير الخاصة بالكهرباء والمياه وما شابه.

قبول المواطن شرط المؤسسة الخاص بتوريث الممتلكات التي سيحصل عليها من المؤسسة لورثته.

الدخل الشهري للمواطن السعودي يجب ألا يزيد عن 3 آلاف ريال سعودي حتى يحصل على السيارة.

توافر كافة شروط وزارة الإسكان السعودية الخاصة بالاقتراض متوفرة في المواطن المتقدم للحصول على خدمات المؤسسة. طريقة وخطوات التسجيل على المؤسسة الخيرية للحصول على مسكن أو سيارة الدخول أولًا على الموقع الرسمي الإلكتروني لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية .

. إذا كنت جديدًا على الموقع قم بتسجيل دخول جديد أما إذا كنت مسجلًا مسبقًا قم بإدخال كلمة السر واسم المستخدم الخاصين بك.

قم بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية الشخصية وكلمة المرور عند تسجيلك كمستخدم جديدة.

بعد ذلك قم بتأكيد كلمة السر الخاصة بك ثم انقر على “تفعيل حساب تويتر” الخاص بك من خلال الموقع الإلكتروني.

بعد تسجيل الدخول يتم نقلك مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للموقع ومن خلالها قم باختيار المساعدة التي تريد الحصول عليها “مسكن – سيارة”.

قم بالنقر على الخدمة المطلوبة ثم انقر على “تسجيل الطلب”. الوسوم عمر شويل - جدة شرط المسكن والسيارة والحصول عليهم من مؤسسة الوليد بن طلال لمواطني المملكة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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