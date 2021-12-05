تقسيط سيارة كيا سيلتوس بدون مقدم ومصاريف إدارية 2021

تقسيط سيارة كيا سيلتوس بدون مقدم هي أحدث عرض تقدمه شركة عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة، وهي من الشركات المتخصصة في تدشين عروض التأجير التمويلي وأيضًا عروض التمويل بالمرابحة، وهي تنافس عروض المتحدة للسيارات 2021 وتقدم أنواع مختلفة من السيارات مثل تقسيط سيارات تويوتا كما أنها تقدم تقسيط سيارات كيا بدون مصاريف إدارية وبمميزات متعددة ففي حال الرغبة في الحصول على سيارات تقسيط بدون دفعة أولى فيمكن اتباع الخطوات التي سنذكرها لكي تحصل على السيارة بدون إجراءات معقدة أو خطوات عديدة وخصوصًا وأن مواصفات كيا سيلتوس 2021 قياسية.

تقسيط سيارة كيا سيلتوس بدون مقدم

في إطار عروض كيا 2021 تقسيط بدون دفعة أعلنت الشركة عن تقديم أنواع مختلفة من سيارات كيا، من بينها كيا سبورتاج بالإضافة إلى تقديم خصومات مميزة وتقسيط رائع لسيارة كيا سيلتوس الجديدة موديل العام الجاري، وعند قبول طلب التقسيط ستتمتع بالعديد من الفوائد والمزايا من بينها:

يمكن الاستفادة من عرض الحصول على تقسيط السيارة بدون الدفعة الأولى ولكن قد قامت الشركة بوضع شرط للاستفادة من ذلك وهو أن الدفعة الشهرية التي يتم تقديمها إليها تغطي قيمة لا تقل عن 40% من إجمالي الرواتب الشهرية التي يحصل عليها الأفراد.

عند توافر الشروط والأحكام التي قدمتها الشركة عبر موقعها الرسمي، يمكن الاستفادة من ميزة أن التقسيط يكون بدون ضامن أو بدون كفيل.

وقد أعلنت الشركة أن الأسعار قد تتغير في بعض الأحيان وذلك بناءً على الوضع الائتماني للعملاء في المملكة.

طريقة تقسيط سيارات كيا بدون دفعة أولى

وعند زيارة موقع عبداللطيف جميل للتمويل aljfinance.com يمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن عروض التمويل وخصوصًا عرض تقسيط سيارة سيلتوس 2021، والتي تم التأكيد على أن السيارة يمكن الحصول عليها بالتفصيل التالية:

السيارة متوفرة بألوان عديدة، كما أن قيمة الدفعات الشهرية تبلغ حوالي 1394 ريال سعودي.

سداد قيمة التمويل أو التقسيط لا بد ألا تزيد عن الحد الأقصى المسموح به وهو خمس سنوات كاملة.

يمكن التعرف على المزيد من التفاصيل عن تقسيط السيارات الجديدة والمستعملة من خلال التواصل مع الشركة هاتفيًا على رقم 8002442211.