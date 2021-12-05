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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف في المقال التالي
يبحث عدد كبير عن رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وما هي الشروط، حيث أن هذه القوات من أهم القوات العسكرية السعودية، والتي تتولى العديد من المهام العسكرية الهامة والحساسة في تنظيم العمرة والحج على مدار العام، ونظرا للبحث المكثف عن رواتب القوات لأمن الحج والعمرة، سوف نقدم لكم اليوم قيمة هذه الرواتب مع الشروط المطلوبة.
القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة من القوات الخاصة والتابعة لوزارة الداخلية السعودية، والمقر الرئيسي لها في مدينة مكة المكرمة، والتي تقوم بخدمة جميع زائري بيت الله الحرام أمنيا وتنظيميا، حيث تتكون من أكثر 95 ألف شخص من القطاعات المختلفة للوزارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع والحرس الوطني، ومن الجدير بالذكر أنها تأسست في شهر أكتوبر من عام 2013، وتعمل على تقديم المهام التالية:
- وضع الخطط التي تعمل على تنظيم الحشود في المناطق المقدسة.
- السيطرة على جميع المنافذ المؤدية إلي مدينة مكة المكرمة، ليتم منع دخول غير النظاميين.
- تعمل على إدارة الساحات في المسجد النبوي والمسجد الحرام.
- التزكية ومساعدة كبار السن والمرضى والعجزة.
شروط التقديم على وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
أعلنت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، والتي تتمثل في إدارة القبول المركزي، عدد من الشروط التي يجب توافرها حتى يتم التقديم عليها، وجاءت الشروط كالتالي:
- الحصول على شهادة الثانوية العامة.
- أن يكون سعودي الجنسية، ومقيم دائما بالمملكة العربية، وذلك باستثناء الشخص الذي نشأ من والديه خارج السعودية في خدمة الدولة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- عدم الحكم عليه بأي جرائم مخلة بالأمانة أو الشرف.
- عدم التعيين سابقاً في أي وظيفة تابعة للنظام العسكري.
- يجب أن يتناسب الوزن مع الطول، وفقا للائحة الطبية.
- في حالة المتزوج، يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.
- اجتياز اختبارات القبول.
- في حالة الحصول على شهادة دراسي من خارج المملكة، يجب أن يتم معادلتها وتصديقها بشكل رسمي من المملكة.
رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
يتم التقديم على الوظائف المتاحة حالياً بداية من يوم 4 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك من خلال منصة أبشر، ويتم تحديد رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وفقاً لدرجة الوظيفة والرتبة، وجاءت الرواتب كالتالي:
- راتب الجندي يتراوح بين 3220 الدرجة الأولى و 5040 ريال للدرجة الخامسة عشر.
- راتب الجندي أول يتراوح بين 3395 الدرجة الأولى، ويصل إلى 5425 ريال.
- راتب رتبة العريف يبدأ من 3765 ويصل إلى 6215 ريال.
- يتراوح رابت رتبة الوكيل رقيب بين 4455 و 7395 ريال.
- يبدأ راتب رتبة الرقيب من 5260 ريال، ويصل إلى 8760 عند الوصول إلى الدرجة الخامسة عشر.
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