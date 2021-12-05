نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل مدرس ومدرسة خطوات إعداد درس على منصة مدرستي في المقال التالي

خطوات إعداد درس على منصة مدرستي التي أصبحت ركن أساسي في العملية التعليمية داخل المملكة العربية السعودية فيما يخص التعليم العام بكافة مراحله، وهي منصة خاصة بالطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وبالمعلمين والمعلمات كذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم وجيد. خطوات إعداد درس على المنصة بإمكان المعلمين والمعلمات إعداد درس على منصة مدرستي بطريقة سهلة وبسيطة من خلال عدد من الخطوات الميسرة سواء كان درس متزامن أو غير متزامن أو حتى معياري.

إلى كل معلم ومعلمة في المملكة العربية السعودية نقدم لكم خطوات إعداد الدرس عبر منصة مدرستي.

الخطوة الأولى من خطوات إعداد الدرس هي اختيار أيقونة بعنوان (الجدول الدراسي) من القائمة الرئيسية.

من خطوات إعداد الدرس هي اختيار أيقونة بعنوان (الجدول الدراسي) من القائمة الرئيسية. الخطوة الثانية بعد اختيار الجدول الدراسي سيظهر لك جدولك الدراسي الخاص بك كمعلم، ومنه تستطيع تحديد حصة تريد إعداد الدرس الخاص بها.

بعد اختيار الجدول الدراسي سيظهر لك جدولك الدراسي الخاص بك كمعلم، ومنه تستطيع تحديد حصة تريد إعداد الدرس الخاص بها. ثالث خطوة ستجد أيقونة بعنوان (قم بإعداد الدرس الآن) قم بالضغط عليها.

ستجد أيقونة بعنوان (قم بإعداد الدرس الآن) قم بالضغط عليها. الخطوة الرابعة ستنفتح أمامك صفحة أكمل البيانات بداخلها وهي أن تحدد نوع الدرس وتكتب مسار الدرس، بعد ذلك اضغط على أيقونة (التالي).

ستنفتح أمامك صفحة أكمل البيانات بداخلها وهي أن تحدد نوع الدرس وتكتب مسار الدرس، بعد ذلك اضغط على أيقونة (التالي). الخطوة الخامسة والأخيرة ستظهر لك صفحة قم فيها بإكمال كتابة العناصر الخاصة بالدرس وحدد الأهداف من دراسة الطلاب لهذا الدرس والنتائج التي من المفترض أن يحصل عليها.

والأخيرة ستظهر لك صفحة قم فيها بإكمال كتابة العناصر الخاصة بالدرس وحدد الأهداف من دراسة الطلاب لهذا الدرس والنتائج التي من المفترض أن يحصل عليها. تستطيع كذلك من خلال نفس الصفحة إضافة واجب مثلًا للطلاب أو إضافة اختبار.

وبعد إتمام كل المطلوب في هذه الصفحة تستطيع الضغط على أيقونة (حفظ وإنهاء). جدول الدروس اليومي أعلنت منصة مدرستي عبر حسابها على تويتر عن جدول الدروس الخاص بالحصص اليومية للثلاثة صفوف الأولى الابتدائية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام 1443ه.

تذاع هذه الحصص عن طريق البث المباشر على قنوات عين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وكذلك على قناة اليوتيوب وعلى منصة مدرستي.

ويتم إعادته بعد ذلك على مدار اليوم ولمن لا توجد لديه القناة يستطيع ضبطها على القمر الصناعي عرب سات على التردد 12437.

جاء ذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني في المدارس التي شهدت التزام تام من الحضور والتزام في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. الوسوم عمر شويل - جدة لكل مدرس ومدرسة خطوات إعداد درس على منصة مدرستي - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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