نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدات مالية وعينية من المدينة المنورة لجميع المواطنين والمقيمين المعرضين لأزمة مالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية عن مساعدات خيرية تمنح المساعدات المالية والعينية، حيث يتواجد في السعودية عدد لا حصر له من الجمعيات التي تساعد بمبالغ مالية بناءً علي التبرعات التي تقوم بجمعها من المتبرعين سواء من المواطنين السعوديين أو من المتبرعين الغير سعوديين، من خلال المقال نتعرف سوياً علي بعض الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات مالية وعينية لجميع المحتاجين.

الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات مالية في المدينة المنورة

هناك عدد كبير جداً في المدينة المنورة يقدم مبالغ مالية للمتحاجيين، ولكن قبل التقديم إلى أي جمعية منهم لابد من قراءتك للضوابط التي تتبعها تلك المؤسسة من أجل التأكد من مصدقتيها وشفافيتها في التعامل والعمل الخيري.

تقدم الجمعيات الخيرية تلك المساعدات بالتعامل جهات عديدة، لكي يتم مراجعة تلك الطلبات باحترازية تامة لاختيار الأولوية الاستحقاق بين المتقدمين، ولكي تصل أموال المتبرعين إلى من يستحقها بالفعل، ولهذا إذا كنت تبحث عن جمعية للتبرع وإخراج الزكاة من خلالها، فيجب عليك اختيار أقرب جمعية خيرية لك في منطقتك.

جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة

جمعية البر من أكبر الجمعيات الخيرية بكافة أنحاء السعودية، ولها العديد من الفروع في المدينة، حيث يمكن التواصل بها عن طريق البريد الالكتروني الخاص بها http://biralmedina.gmail.com، أو من خلال الصفحة الرسمية عبر الفيس بوك https://www.facebook.com/biralmedina، أو يمكن التواصل عن طريق أرقام الاتصال 0556011700، أو من رقم الفاكس 048386955، وأيضاً 04838691، وعنوان الجمعية المدينة المنورة/ شارع أبو ذر الغفاري.

جمعية طيبة النسائية

يتواجد في المملكة العربية وبالأخص مدينة المدينة المنورة، حيث تساعد تلك الجمعية النساء المطلقات والأرامل، وكذلك النساء المحتاجين فعلياً بعد تعرضهم لأزمة مالية حادة، حيث تقع الجمعية في طلعت الهدأ بجوار إدارة الجوازات، ويمكن التواصل مع الجمعية من خلال أرقام الهواتف الثابتة 014-8484374، ورقم الفاكس 8484486، وكذلك رقم الغوغاء وهو 6506054515، ويمكن التواصل مع خدمة عملاء الجمعية الطبية النسائية من خلال البريد الالكتروني [email protected]

الجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية

الجمعية الخاصة بتقديم المساعدات المالية من أجل تغطية المصاريف الخاصة بالزواج وغيره، حيث يمكن الاتصال علي هاتف 009664867222