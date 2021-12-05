هدية 45000 نقطة.. كيفية طلب بطاقة تمكين الائتمانية بنك البلاد دون رسوم إصدار

يوفر بنك البلاد في المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين، إمكانية طلب بطاقة تمكين الائتمانية دون دفع أي رسوم للإصدار، وبهامش هامش 0%، وذلك خلال السنة الأولى فقط، وفي الوقت نفسه يحصل العميل على 45 ألف نقطة هدية في برنامج مكافآت البلاد، وهي فرصة متاحة لجميع العملاء بدءًا من 21 نوفمبر حتى 16 ديسمبر 2021.

وتعد هذه “الفيزا” الائتمانية فريدة من نوعها، وتتيح للعميل شراء ما يرغب من أي متجر، ثم دفع المبلغ المستحق على أقساط شهرية مُيسّرة ودون أي هامش ربح أو زيادة، لذا فهي واحدة من أفضل البطاقات الائتمانية التي تُتيح خيار التقسيط وبطريقة متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية، وهي تُقدم لحاملها أفضل العروض والخصومات بأقساط مُيّسرة، ورسوم سنويّة منافسة ودون أي هامش ربح.

كيفية طلب بطاقة تمكين الائتمانية بنك البلاد دون رسوم إصدار

وننشر كيفية طلب بطاقة تمكين الائتمانية بنك البلاد دون رسوم إصدار، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في الحصول على هذه الفيزا، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط طلب المنتج على الموقع الإلكتروني لبنك البلاد. إدخال اسم العميل. ورقم الهوية للمواطنين أو رقم الإقامة للوافدين. إدخال جهة العمل، واختيار جهة العمل كتابة اسم جهة العمل. تحديد عُمر العميل. كتابة معلومات المنتج. تحديد نوع المنتج المرغوب الحصول عليه. الكشف عن الدخل الإجمالي. إدراج معلومات الاتصال. اختيار المدينة التي نسكن فيها. تحديد أقرب فرع. كتابة الجوال، وتأكيده بكتابته مرة أخرى. إدراج البريد الإلكتروني. تحديد الوقت المفضل للاتصال. إدخال الرمز المرئي.

شروط منح بطاقة تمكين الائتمانية من بنك البلاد

وَوَضَع بنك البلاد السعودي، عددًا من الضوابط والشروط التي يجب تحقيقها للحصول على بطاقة تمكين الائتمانية، وهي كالتالي: